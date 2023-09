Alicia Machado confiesa que fue amenazada por José Manuel Figueroa

Alicia Machado volvió a mostrarse vulnerable al confesar entre lágrimas la violencia física que sufrió durante la relación que sostuvo con el compositor mexicano, José Manuel Figueroa, en el 2006.

La ganadora de Miss Universo 1996 ha pasado por diversas circunstancias complicadas en su carrera, como las burlas con las que tuvo que lidiar tras comentarios de Donald Trump, no obstante, años más tarde habría sido víctima de violencia durante su relación con el hijo de Joan Sebastian.

Alicia Machado.

Alicia Machado habla su relación con José Manuel Figueroa

Las polémicas confesiones ocurrieron durante una transmisión de ‘Secretos de las Indomables’, frente a las demás integrantes del programa de Canela TV, Alicia revivió los momentos tormentosos que pasó con el intérprete, asegurando que durante su relación se mostró muy violento.

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, dijo.

De acuerdo con la actriz venezolana, los hechos ocurrieron después de dos meses de noviazgo, al parecer esa noche José Manuel regresó de una fiesta y tras una corta conversación comenzó a golgearla.

“Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía. De repente yo le llego por atrás y le digo: oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México. De repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”, afirmó Machado.

Alicia Machado

Alicia Machado aseguró que era la primera vez que hablaba del tema abiertamente, ya que en ocasiones anteriores recibió amenazas del cantante, por lo cual habría mantenido el tema en secreto para evitar algún problema.

“Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño. Esto nunca lo había hablado, ya me vale madr**, porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte”, añadió.