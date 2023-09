Leonardo de Lozanne apuesta por consolidar un sonido propio a través de su carrera como solista, en la cual sigue sorprendiendo por la fusión de ritmos que ha conseguido en sus proyectos musicales, como es el caso de su último álbum “Espacial Colonial”, el cual nació de la mezcla de las características de México, entre moderno y colonial.

El cantante se posicionó en la escena del rock mexicano tras la fundación de Fobia, no obstante, en 2001 emprendió un camino distinto a la agrupación, lanzando su primer disco titulado “Series de Ficción”, luego de varios años de trayectoria como solista, De Lozanne habla sobre el proceso por el que ha atravesado, a la par de su faceta como actor en televisión y obras de teatro.

“Para mí fue muy padre, me gusta mucho el electropop también de toda la vida, todas estas bandas electropop que pegaron a finales de los 80s, pero nunca pensé hacerlo. Lo que estoy haciendo es un poquito más oscuro, pero finalmente es electropop y creo que se presta más para cosas teatrales”.

Leonardo de Lozanne asume su faceta como solista con orgullo (Ángel Cruz/Ángel Cruz)

Los intereses profesionales de Leonardo han cambiado a lo largo de su carrera, es por ello que hace tres años inició de forma sorpresiva con los preparativos de su disco “Espacial Colonial”, en el cual trabajó en conjunto con Christian Jean de la banda Reyno, al ser un proyecto tan personal, el intérprete explicó lo que significó este proyecto y el proceso que tuvo previo a su lanzamiento.

“Yo creo que es el proyecto más importante que he hecho como solista, creo que es el que más satisfacción me ha dado. Me siento muy orgulloso de lo que hicimos, sobre todo porque cuando inicié mi carrera como solista sabía lo que quería hacer, pero no sabía qué hacer, entonces tuve la oportunidad y la tomé, ahora fue todo lo contrario, no tenía la obligación de hacerlo, pero quería hacerlo”.

Con el objetivo de presentar su último material discográfico en vivo, Leonardo de Lozanne estará el próximo 21 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el cual deleitará a mil personas con temas como “Letras de amor”, “Alguien como yo”, entre otros.

“Es la primera vez que presento el show junto, porque he estado más en festivales, en donde hay que adaptarse con el tiempo. Entonces ahora ya es show completo, con luces, todo lo visualicé desde algo más teatral, más visual, por eso estoy colaborando con coreógrafos, con bailarinas, con artistas visuales, es un show más teatral, más visual, más que el típico show de rock, tiene que ver más con el teatro”.