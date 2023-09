Sobrino de Yolanda Ciani habla sobre si cree que la actriz fue víctima de violencia intrafamiliar

Poco después de darse a conocer que Yolanda Ciani había perdido la vida, se compartió la noticia de que una de las posibles causas de su deceso se deba a que fue maltratada físicamente por su hijo.

Al parecer, las autoridades se encuentran investigando a Luis Alberto Romero Ciani, hijo de la actriz, porque el mismo día que ella falleció, recibió dos denuncias por violencia en la Fiscalía de CDMX.

¡Descanse en Paz Yolanda Ciani! 🌹 pic.twitter.com/lI8pKie7m8 — María Sorté (@msorteoficial) September 3, 2023

El programa “De primera mano” logró ponerse en contacto con un sobrino de Yolanda Ciani, quien reveló que desde hace 5 años no se le había negado contactar con ella, para saber cómo se encontraba.

Odín Ciani es el nombre del sobrino de Yolanda Ciani, quien afirma que desde hace cinco años le habían estado negando que pudiera ponerse en contacto con su tía, así que la última vez que hablaron fue en 2018.

Falleció hoy #3septiembre de 2023, en la Ciudad de México, México, Yolanda Ciani ​(85 años), fue actriz mexicana de la Época de Oro del cine mexicano, televisión y teatro.

Ex Secretaria General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

🇲🇽🎬

QEPD pic.twitter.com/f3q2Uyr8Hw — efemeridesuniversales🌎 (@efemeridestoday) September 3, 2023

El hombre aseguró que se llegó a enterar de su deceso a través de una supuesta hija adoptiva de la actriz, llamada Alejandra. “Recibo la llamada de ella (Alejandra) para decirme se murió tu tía y me lo dice llorando. En ese momento ella empieza a decirme: ‘es que te tengo que decir’ y le dije, a ver Alejandra porque me avisas hoy, por qué no me avisaste antes”.

Odín Ciani no dijo si tiene la certeza de que Luis Alberto Romero Ciani, maltratara a su mamá, pues hace años que no tiene contacto con él, pero en el funeral lo vio muy triste y afectado: “Pegarle a una persona de 85 años y más siendo tu mamá es algo inimaginable”.

Para terminar, el sobrino de Yolanda Ciani expresó que lo único que le interesaba era conocer la verdad sobre las causas del fallecimiento de su tía.