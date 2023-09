Alejandro González Iñárritu: “los 20 tacos al pastor que me comí, eso fue el cielo y fue regresar a la patria”

Alejandro González Iñárritu tuvo un acercamiento especial con sus fans en Guadalajara. (MARTE C MERLOS @martec)

Alejandro González Iñárritu dijo sentirse como un niño en su paso por la alfombra roja de los premios Ariel que se llevaron a cabo la noche del sábado en el Teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco. El cineasta confesó que nunca había corrido tanto durante una gala, sobre todo para hablar con los medios de comunicación y acercarse a los seguidores que gritaban su nombre al otro lado de las vallas.

El cineasta mexicano piso la tierra de Guillermo del Toro y confesó a Publimetro que no pudo evitar enviarle un video al realizador tapatío de los 20 tacos a pastor que se comió para que se le hiciera agua la boca.

Hay que recordar, que después de meses de polémicas, idas y venidas, amenazas de cancelación y el estar en este teatro, ir al Cabañas y ver esos murales (José Clemente Orozco) y los 20 tacos de al pastor que me comí, eso fue el cielo (risas), eso fue regresar a la patria... los tacos al pastor y oír un buen mariachi”, compartió Iñárritu.

Alejandro González Iñárritu arrasó en los Ariel, el premio que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) y que por primera vez se entregó en Guadalajara.

El cineasta cinco veces ganador del Óscar obtuvo 8 de las 12 nominaciones que tenía por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades; ente ellas a la de Mejor director y Mejor edición que el realizador recibió junto a Mónica Salazar.

“Lo que está haciendo Leticia (Huijara) y los discursos de las mujeres cineastas fue muy emocionante escuchar. Creo que esto que se está intentando hacer con la Suprema Corte de Justicia del Poder, de hacer esto una cosa de constitución, de que no dependa de ningún partido, no importa sin son liberales, conservadores, izquierda, derecha o de ninguna ideología, es una buena iniciativa. Creo que esto debe de ser algo que ya esté absolutamente protegido, porque es un derecho de cultura. Tenemos que seguir luchando para que los apoyos no sean de partidos, que sea algo constitucional que independice a la cultura”, dijo.

Los premios Ariel 2023 estuvieron a punto de cancelarse por falta de apoyos, “no se cumplió lo que se había prometido, a pesar de haber debilitado esos fondos que tenían garantizados la producción sigue siendo poderosa (…) Estamos dando pasos, nos reinventamos, mala hierba nunca muere, los cineastas no moriremos, hay muchas cosas porque luchar y no estamos haciendo nada mal”, añadió el cineasta.

Momento histórico

Alejandro González Iñárritu se mostró muy emocionado por ver a tantas mujeres nominadas y haciendo cine,

“Las mujeres han hecho mucho y están logrando mucho. Me sentí muy honrado y contento de compartir la nominación (Mejor director) con cuatro increíbles directoras, se muestra que solamente 30% de las películas de este año fueron dirigidas por mujeres en la nominación de Mejor película y dirección, donde 80% fueron mujeres y eso me alegra. Compartir este momento es histórico para todos nosotros y ellas están aquí”, comentó.

El cineasta agregó, “me parece un momento histórico en la Academia. Me parece que se produjeron 250 películas a pesar de que se han quitado medios, es muy complejo, pero está mejor de lo que pensamos”, dijo.

"El cine mexicano está mejor de lo que pensamos": Alejandro González Iñárritu.

Lazos con México

Alejandro González Iñárritu reveló que cada que regresa a su país se siente más mexicano.

“Emigré junto a mis hijos, nuestro hogar es en todos lados pero nuestra familia se convirtió en nuestra patria. Bardo se acerca a una exploración interna pero también reconectó con estas raíces. Después de 20 años de Amores perros y tener en mis manos este premio (Ariel) no tienen idea de lo que significa para mí, estoy más emocionado de lo que pensé estar”, finalizó.