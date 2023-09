Britney Spears revela un secreto sobre su icónica presentación en los MTV VMA 2001

En la víspera de los MTV Video Music Awards 2023 (VMA), Britney Spears aprovecha sus redes sociales para recordar una de sus más icónicas presentaciones, la del 2001. En ese entonces, en la cima de la cultura pop, la cantante salió al escenario con una enorme serpiente en su cuello. Hasta el sol de hoy, dicha performance sigue provocando asombro en los fans.

Durante la presentación, Spears cantó I’m a Slave 4 U, un tema correspondiente al tercer álbum de estudio de la cantante, llamado ‘Britney’. Fueron aproximadamente tres minutos de locura en los que la llamada princesa del pop tuvo encima una pitón birmana amelanística, animal que puede llegar a medir hasta cuatro metros, según reseña E!Online.

También te puede interesar: Britney Spears es captada cabalgando por el desierto de México en una escapada vacacional

Por medio de una publicación en las redes sociales, Britney cuenta que esa presentación, a pesar de los peligros que representó llevar un animal tan grande en sus hombros, fue una de sus favoritas.

“Una de mis actuaciones favoritas fue con una pitón albina. Todavía recuerdo lo asustada que me sentí cuando me entregaron esta serpiente y subí al escenario”, dijo Britney en su cuenta de Instagram. En el posteo añade que hay más detalles sobre esta presentación en el libro que publica este 24 de septiembre, ‘The Woman in me”.

Este martes 12 de septiembre se llevará a cabo la edición número 40 de los MTV Video Music Awards, en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.