Larisa Mendizabal confirma infidelidad hacia su ex Rodrigo Cachero en una historia como de telenovela

Larisa Mendizabal, decidió romper el silencio ante las presiones de los medios de comunicación, respecto al tema de su exesposo Rodrigo Cachero y la infidelidad de quien fuera su actual pareja, Ariadne Hernández.

Como si fuera una telenovela, la vida de las parejas Larisa y Augusto Bravo, así como Rodrigo Cachero y Ariadne se cruzaron de una manera tal, que Augusto y Ariadne, terminaron saliendo juntos y siendo infiel a sus parejas, así lo confirmó Larisa en un video en redes sociales.

“Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández. Me tuvo que confesar, porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Quiero aclarar que no, no éramos amigos los cuatro, como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos. En 11 años, ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial, pero no cercana, ellos no se conocían, nunca se habían tratado, Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo, ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí. Supongo que su relación empezó por redes sociales, no sé cómo, ni en qué momento o por qué empezaron a hablar, eso yo no lo sé”, comentó al inicio de su mensaje.

El 5 de septiembre Rodrigo Cachero, compartió un video donde hizo oficial la causa de la separación con Adianez Hernández. El actor en su momento informó que distaba de ser Shakira y ella (Adianez) Piquá”, lo que desató varios rumores sobre la causa de la separación tan repentina.

“Quién será el del problema? Adianez está obsesionada con Larisa y por eso quiere estar con los hombres de ella? O al revés, Augusto obsesionado con Rodrigo y por eso quiere a las mujeres de él?”, “Como mujer te apoyo y aplaudo tu valentía de hablar públicamente tu sentir porque al igual una mujer con hijos que no tuvo la sonoridad contigo de ser fiel a sus principios morales y que lastimosamente se metió en tu relación , no veo el porqué cuidar su integridad cuando fue ella quien propició todo esto y como adultos enfrentar sus actos!, !Que raro que estuvo con tu ex y ahora con tu actual pareja, qué onda con las mujeres así, obvio Adianez sabía, todo se sabe en insta. Que horror las mujeres así”, reaccionaron algunos internautas.

Mendizabal afirmó que Augusto, con quien compartió una relación sentimental con ella durante 11 años, le confesó que había mantenido una relación extramarital con Adianez Hernández, la esposa de Rodrigo Cachero, padre de su hijo Santiago. Este descubrimiento ocurrió a principios de junio pasado, cuando el también actor se dio cuenta de la infidelidad.

“Una vez que Augusto me dice que me fue infiel ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’ y se fue de la casa donde vivíamos. No lo voy a negar, a partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí, intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado, porque fue muy sorpresivo. Quiero decir que, a pesar de cómo se dio el final de mi relación con Augusto, yo sólo tengo cosas por las que estar agradecida con él, lo amé profundamente todos estos años, mi hijo Santiago también lo ama, porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos, de verdad, fueron 11 años increíbles llenos de magia, amor, risas, complicidad y crecimiento”.

Por último Larisa dijo: “Estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso, con lo bonito y con los momentos felices que fueron prácticamente todos y no con lo dolorosa y triste sólo fue el final. Me toca cerrar un ciclo que, si bien es difícil, se vuelve más complicado por cómo pasaron las cosas y con quien”, concluyó.