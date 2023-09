¿Cuánto le pagaron a Anette Cuburu por estar en ‘Hoy Día’?

La estadía de Anette Cuburu en Telemundo duró poco. Apenas una semana la conductora vivió la experiencia de estar en ‘Hoy Día’ y aunque sus seguidores esperaban seguirla viendo en pantalla, el sueño abarcó solamente una semana. Según algunos comentarios la presentadora se fue bien resuelta en lo que a pago se refiere, pero pudo haber recibido más.

¿Ganó lo mismo que Adamari López?

Desde el inicio que se rumoró que Anette estaría en ‘Hoy Día’, su sueldo podría estar de acuerdo al estimado que Adamari López percibía que según algunos portales web superaba los $80 mil dólares, mientras que se dice que Penélope Menchaca genera alrededor de $50 mil dólares al mes, es decir más de $800 mil pesos mexicanos, en el caso de Anette está muy por debajo de los sueldos antes mencionados.

¿Cuánto ganaba en ‘Venga la Alegría’?

Más de $17 mil dólares, por lo que su pago en ‘Hoy Día podría ser un estimado de $25 mil dólares, es decir, más de $400 mil pesos mexicanos, ya que de acuerdo a lo que se había revelado hace meses en ‘Chisme no Like’, la oferta del matutino de Telemundo era muy baja a diferencia de lo que percibían las estrellas del show, según esta es la razón por la que famosos como Juan Rivera no accedieran a ocupar la vacante.

Lo cierto es que Anette Cuburu llegó al matutino para reemplazar a Penélope durante sus vacaciones, pero hay quienes aseguran que podría ser el primer paso para su llegada oficial al show, ya que desde que su contrato no fue renovado en ‘Venga la alegría’, Anette marcó su regreso a la pantalla a través de Telemundo y se espera que los próximos días se logre anunciar su integración oficial al staff de conductores del matutino.