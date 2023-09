Tras varios días de rumores, el pasado lunes 11 de septiembre, el idol de k-pop de 26 años de edad, Jungkook, y actual integrante del grupo BTS, fue captado en el Aeropuerto Internacional de Incheon ubicado en Corea del Sur, donde tomó un vuelo con destino a Nueva York, por lo que internautas aseguran que aparecerá en los MTV VMAs de este año.

Cabe destacar que Jungkook o el Golden Maknae de BTS está nominado en la categoría Canción del verano (Song of the Summer) por el tema Seven en colaboración con la rapera Latto en los MTV Video Music Awards 2023 por lo que se convierte en el primer solista coreano nominado en dicha categoría por dos años consecutivos.

Jungkook de BTS aparecerá en los MTV VMAs 2023

Por otro lado, aún se desconoce si Jungkook de BTS presentará el tema con el que se encuentra nominado completamente en vivo, pero lo que sí se sabe, es que desfilará por la alfombra roja o red carpet de la premiación.

Horarios para ver a Jungkook de BTS en los MTV VMAs 2023

Gente, creo que he encontrado los horarios de los #VMA de este 2023, por si quieren ver a Jungkook.



¡HORARIO!:

🇲🇽🇬🇹🇭🇳🇸🇻🇳🇮🇨🇷: 6PM

🇵🇪🇨🇴🇪🇨🇵🇦: 7PM

🇻🇪🇵🇾🇧🇴🇩🇴🇵🇷: 8PM

🇨🇱🇦🇷🇺🇾: 9PM

🇪🇸: 2AM (del miércoles)



Para España es bastante, pero bastante tarde... pic.twitter.com/hT1gEl0Uru — ♡ (@tegmineru) September 12, 2023

¿Dónde ver a Jungkook de BTS en los MTV VMAs 2023?