Chaparro Chuacheneger pasa de las redes sociales a la televisión abierta

Chaparro Chuacheneger está listo para hacer su debut en Televisa, a través del programa Tal para cual que implica una nueva etapa en su carrera tras debutar en 2018 en las redes sociales.

“Me da mucha emoción porque es mi primer programa aquí en Televisa ya me habían contactado hace mucho, porque querían un galán para una telenovela, pero la verdad no podía, pero ahora sí con este programa tan divertido y ya sale el domingo”, comentó Chuacheneger.

Ha pasado cinco años desde su aparición en las plataformas digitales y se volvió popular por sus divertidos videos, además de ser viral en un clip donde mencionó que lo tenía embrujado para no laborar; además, por confesar los problemas que enfrenta por ser tan guapo.

Ahora, Alejandro Rodríguez, nombre de pila del creador de contenidos, tiene su primera vez la televisión abierta con el programa Tal para cual, bajo la producción de Reynaldo López.

Chaparro Chuacheneger salta de las redes sociales a la televisión abierta., (Foto: Televisa.)

“Es otra plataforma diferente, la verdad me siento bien contento y espero seguir participando en otros programas. Me sentí un poco nervioso, aunque me dieron un poquillo de texto, pero si está fácil (risas). No conocía a nadie, porque a todos pos nomás por la tele los miraba, pero ya los conocí en persona y son muy buena onda”, dijo Chaparro Chuacheneger.

La emisión de este domingo en Tal para cual se titula El Mago de Tos donde el comediante hace el personaje de El Mago, “hago el personaje de El Mago, pues dicen, cada uno de los personajes me piden algo, pero ahí lo van a ver y estará bien chido”.

“Yo vengo de trabajar de otros lados. Ahora, sentí ganas de trabajar, pero no me dan ganas de trabajar” — Chaparro Chuacheneger

La historia narra como Hétor (David Salomón) necesita que mamá Nacaranda (Consuelo Duval) le lea un cuento como parte de su tarea, dicho cuento será El Mago de Tos el cual será representado por Nacaranda, Nacasia (Lorena de la Garza) y todos sus amigos de Nacotitlán.

“Consuelo no lo podía creer se quedó impactada. Esto es como un sueño que yo tenía desde hace mucho, desde que era niño soñaba con andar en estos programas ya se me está cumpliendo”, agregó.

Buscará ser galán de telenovelas

Chaparro Chuacheneger con su singular humor, afirmó que está listo para darle competencia a los galanes de los melodramas.

“Ya me están llegando muchas proposiciones, pero no sé, porque luego me van a besar todas las actrices y se enamoran. Me gustaría ser más un villano galán, eso estaría muy bien, muy pronto será eso”, dijo.

Por último, mandó un mensaje para sus admiradoras, “les mando besos y no se desanimen porque algún día les haré caso”.

¿Cuándo se transmite Tal para cual?

Domingos a las 19:30 horas por Las Estrellas.

