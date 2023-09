Pepe Aguilar: “Yo no nací en México, pero qué fregados, soy 100% mexicano”

Pepe Aguilar está en uno de sus rincones favoritos de su casa, rodeado de todo tipo de guitarras colocada en la pared, así es como aparece frente al monitor para comenzar la charla con Publimetro.

El cantante, a diferencia de otros colegas en la música, siempre pasa las Fiestas Patrias en México. Ahora, por primera vez dará el Grito de Independencia en Playa del Carmen. Además, ya se prepara para los premios Billboard y podría recibir algunas nominaciones para los Latin Grammy que se darán a conocer el 19 de septiembre.

Pepe Aguilar habla de su doble nacionalidad, Peso Pluma y México

¿Cómo festejas las fiestas patrias siendo un charro de tiempo completo?

— Para mí todos los meses son septiembre y todos los días son 15. Cuando me visto de charro, me visto de México, así lo vengo haciendo toda mi vida. Siempre estoy celebrando la mexicanidad.

¿La palabra independencia implica mucho para tu carrera?

— Creo que todos los seres humanos deberíamos de poder ser libres, de tomar nuestras decisiones y hacer con nuestras vidas lo que queramos. Desgraciadamente no es tan fácil, porque no es así nomás queriendo y hay un sistema en todo el mundo. He tenido la fortuna de que a base de que se acomodaron las cosas, que soy muy terco y de repente medio (titubea) cómo te pudiera decir, pues justiciero, eso me orilló hacia la independencia ya llevo como independiente desde el año 2000.

Debutaste en el Madison Square Garden con un espectáculo mexicano con tu padre, ¿eso marcó tu camino?

— El tiempo ha avanzado tan rápido que de repente se pueden olvidar las cosas, pero definitivamente la mexicanidad siempre ha sido mi bandera en mis más de 30 años de carrera. Mis papás fueron antes de estos 30 años, mis hijos fueron después de esos 30 años. Toda mi carrera ha sido con México como mi principal argumento, porque es lo que más me gusta y conozco.

”Probablemente no me vean sonado como Peso pluma, pero sí me van a ver oyéndolo en mi camioneta. La música es tan hermosa, el caso es que exista como sea, que te guste o no te guste”. — Pepe Aguilar

Tienes dos nacionalidades, ¿cómo lidiar con los constantes señalamientos?

— Desde pequeño he estado orgulloso y lo he tenido muy claro. Yo no nací en México, pero... ¿y eso qué fregados (risa)? Uno: no me preguntó nadie dónde estaba la patria de mi mamá o dónde nacer. Dos: mis papás estaban de gira, ahí me tuvieron en San Antonio, Texas, pero la mismo tiempo me registraron en Villa Nueva, Zacatecas, ahí crecí. Culturalmente o mi sistema operativo, para que los chavos entiendan, pues es 100% mexicano. Orgulloso aunque tenga dos pasaportes, la cultura y manera de pensar, pues es mexicana.

Pepe Aguilar lleva como bandera la mexicanidad. (Foto: Cortesía.)

¿Rompiste los prejuicios clasistas hacia el regional mexicano?

— Si hubo un tiempo en que la música mexicana se veía como (...), me acuerdo que leía en muchos lugares que era un placer culposo. Al principio de mi carrera veía que había ese tipo de discriminación dentro de México, porque en otros lados no, era un rollito mexicano. En ese entonces cuando se preguntaba qué música oyes y decías música mexicana, te tachaban de naco, que también es otra palabra que solo existe en México (risas); el caso, es que al principio no era tan bien visto o tan cool como ahora.

Tomas riesgos y gustas de experimentar, pero siempre con respeto a la cultura mexicana.

— Hay que tener convicción y no fallarte a ti mismo. Yo estoy de acuerdo en la evolución, pero hay ciertas cosas ahorita de la música que no creo que vayan a durar mucho y hay otras que llegaron para quedarse. Creo, con todo respeto, que las vulgaridades no van a quedar por mucho tiempo. Tengo a amigos que son súper músicos y dicen vulgaridades en sus canciones..¿Qué hago? No las escucho o yo no hago ese tipo de canciones y ya, eso no quiere decir que yo tenga la razón o que sea un güey mocho que me de golpes de pecho, eso quiere decir que soy un músico educado a un cierto de música que se clava en otras cosas.

¿A favor o en contra de la nueva generación del regional mexicano?

— Las canciones de música regional mexicana que los jóvenes están consumiendo llegan al primer lugar global. He visto mucha cosas en mi vida (risa). En algunas cosas estoy de acuerdo y otras no, como lo que está sucediendo con los instrumentos, la música y los arreglos está padrísimo... ¿Qué lo voy a hacer yo?, probablemente no me vean sonado como Peso pluma, pero sí me van a ver oyéndolo en mi camioneta. La música es tan hermosa, el caso es que exista como sea, que te guste o no te guste.

¿Cómo tomas los homenajes y saber que estás en el Top 20 de los artistas latinos con las giras más lucrativas?

— A esta alturas del partido ya no te crees muchas cosas, ya no te la crees es parte del trabajo que te vaya bien, no es sorpresa. Un artista con una carrera larga no se puede dar el lujo de fallar. Se espera que llenes los lugares ya no hay nervio, si no se llenan tampoco pasa nada.

No es que me sienta muy chico, me sienta Dios o pueda ver el futuro, pero ya es otro el juego que estamos jugando los artistas que tienen mis características. Ahora, ya no hay trancazos, ni saco diez canciones al mes ya no estoy dispuesto a hacer eso, mi competencia va por otro lado.

