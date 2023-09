Poncho de Nigris confiesa que consumió gomitas ‘mágicas’ en LCDLFM

Poncho de Nigris ganó el tercer lugar dentro de ‘La casa de los Famosos México’, reality show que generó un sinfín de controversias y polémicas por las acciones de varios personajes; no obstante, algunas pasaron desapercibidas, como el consumo de drogas de algunos habitantes.

También te puede interesar: Poncho de Nigris confirma que no recibió invitación para final de MasterChef

El empresario se convirtió en uno de los favoritos, en especial por la unión que generó entre sus compañeros del ‘team infierno’, además por señalar ciertas inconsistencias en las pruebas que generaba la producción todas las semanas.

Foto: Instagram.

¿Poncho de Nigris metió drogas a LCDLFM?

Pese a que el programa de Televisa finalizó desde hace semanas, algunos temas siguen siendo relevantes para los televidentes, es por ello que recientemente Poncho de Nigris asistió como invitado al podcast de Roberto Martínez para hablar de su experiencia en la casa.

El mexicano ya tenía experiencia en este tipo de formatos televisivos, por lo cual decidió ingresar gomitas de CBD y THC, con el objetivo de usarlas cuando surgieran situaciones que aumentaran el estrés.

“A ver si no me meto en ped**, me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: si hay mucho pe**, para relajarme me voy a chin*** una gomita. Le mando un saludo al Apio y a Sergio Mayer que eran los que nos comimos las gomitas”, dijo Poncho.

Aunque los comestibles fueron ingresados para mejorar el ambiente dentro del foro, de acuerdo con el tercer lugar de ‘LCDLFM’ los efectos de las gomitas llegaron a jugar en su contra, ya que en ciertas ocasiones no llegó a controlar sus palabras y acciones frente a las cámaras.

“Según era para relajarnos y te paniqueas cule******, de repente era de pasa al confesionario y te hacen un confesionario de media hora que tienes que platicar cosas inteligentes para que la gente vote por ti. La neta llegó un momento en donde dije me vale mad**, pero ya después no lo hacía”, aseguró.