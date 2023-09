Tras 9 años sin sacar un álbum, Jennifer López anunció nuevo trabajo discográfico

Después de un largo período de espera, la artista estadounidense Jennifer López ha emocionado a sus seguidores al anunciar su próximo trabajo discográfico.

Luego de nueve años sin lanzar un álbum, López reveló que su nuevo proyecto llevará por título “This Is Me... Now”, lo cual sería una versión actualizada de ‘’This Is Me… Then’', uno de sus primeros álbumes. Esta noticia llega a través de su nueva disquera, BMG.

El director ejecutivo de BMG, Thomas Coesfeld, expresó su entusiasmo al colaborar con López y su equipo para el lanzamiento de este álbum altamente anticipado.

Coesfeld comentó: “Estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con ella y su equipo para lanzar su primer álbum en casi una década”.

Thomas Scherer, presidente de repertorio y marketing de BMG en Los Ángeles y Nueva York, se refirió a López como una estrella de renombre mundial y un fenómeno musical.

Scherer elogió el álbum “This Is Me... Now”, describiéndolo como una secuela muy esperada que refleja el amor y la experiencia de la artista. Destacó que el mensaje de López en este momento de su carrera es más poderoso que nunca.

Detalles del álbum

El nuevo álbum, que constará de 13 temas, tiene previsto su lanzamiento mundial el próximo 25 de noviembre. Este marcará el regreso de López a la escena musical después de un largo descanso desde su último álbum, “A.K.A.”, lanzado en 2014 bajo el sello de Capitol Records.

Grabado en Los Ángeles a lo largo del último año, el álbum promete ser una muestra de la versatilidad y el talento característicos de Jennifer López.

Aunque no se han revelado detalles específicos más allá de los nombres de las canciones del álbum, los fanáticos esperan con entusiasmo descubrir las nuevas canciones de su ídolo.

Aquí puedes ver los nombres: