¡Cazzu y Nodal ya son papás!, la pareja mostró una foto con su bebé

¡Alerta de ternura! El mexicano Christian Nodal y su pareja, la cantante argentina Cazzu, ya se han convertido en papás.

Christian Nodal y Cazzu Instagram: @cazzuynodal (Instagram: @cazzuynodal)

Fue a a través de redes sociales en donde la trapera y el cantante de regional sorprendieron a sus seguidores al publicar la primer fotografía junto a su bebé. En dicha imagen se ven las manos de los cantantes sosteniendo la extremidad del pequeño.

Junto a la publicación los felices papás confirmaron que su bebé nació este miércoles 14 de septiembre de 2023. “14.09.23″, escribieron los cantantes para darle la bienvenida a su bebé.

Christian Nodal y Cazzu se convierten en papás

¿Cómo se llamará el bebé de Christian Nodal?

En una entrevista en Colombia hace ya algunos meses Nodal fue cuestionado sobre el nombre de su primogénito. A lo que Christian respondió, “si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro”, dijo. Sin embargo, admitió que, en el caso de tener una nena, aún no tiene claras las opciones. “Y niña, pues no sé... ahí si no sé”.