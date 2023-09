Critican a Drew Barrymore por “traicionar” huelga de actores

The Drew Barrymore Show (Captura)

Gracias de a los diversos personajes que ha interpretado, Drew Barrymore es reconocida como una de las actrices más importantes de Hollywood, pero a pesar de esto fue duramente criticada tras anunciar que su programa de entrevistas regresará a las pantallas, sin tomar importancia a la huelga que mantienen los guionistas y actores.

Han sido varios los famosos que pertenecen a este movimiento, y que mantienen paralizada a la industria cinematográfica, con el objetivo de conseguir una mejoría en las condiciones del trabajo, por lo que estos opinaron sobre la decisión que hace unos días anunció la actriz.

¿Quiénes son los famosos que se fueron en contra de Drew Barrymore?

Uno de los que criticó el hecho de que Barrymore no se apegue a esta huelga, fue el guinista Gennefer Gross, quien participó en algunas series como ‘Sex And The City’.

“Espero que reconsidere esta decisión apresurada de pagar a su tripulación porque debilita a ambos sindicatos para respaldar abiertamente a los esquiroles. Ella personalmente podría financiar sus salarios por la eternidad”, afirmó.

Asimismo, otro de los personajes que decidió emitir su opinión sobre Drew Barrymore, fue la actriz Felicia Day, quien catalogó a la actriz como “asquerosa”.

“¿Quién escribirá su monólogo de apertura y literalmente todo lo demás? Ughhhh asqueroso Drew Barrymore”, dijo.

Por otro lado, el sindicato de guionistas también se pronunció, indicando que el hecho de que se renueve este programa, es una violación a sus derechos.

“El programa de televisión de Drew Barrymore es un programa cubierto por el WGA que planea regresar sin sus escritores. Cualquier escritura en The Drew Barrymore Show es una violación de las reglas de huelga de la WGA”.

Drew Barrymore asegura que su programa regresará las pantallas

A través de un pequeño comunicado realizado en su cuenta oficial de Instagram, la famosa actriz indicó que su programa regresaría y que esta decisión solamente lo hace para ella.

“Estoy haciendo la elección de volver por primera vez en esta huelga para nuestro show, que puede que tenga mi nombre, pero esto es más grande que solo yo”.

Por su parte, Barrymore explica que con esto no busca afectar ni desprestigiar de ninguna manera al movimiento. “Soy dueña de esta elección. Estamos en consonancia con no discutir ni promover el cine y la televisión que sea golpeado de ningún tipo (…) Quiero estar allí para proporcionar lo que los escritores hacen tan bien, que es una manera de reunirnos o ayudarnos a darle sentido a la experiencia humana”, dijo.