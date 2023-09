Yailin aprende inglés junto a 6ix9ine

La cantante Yailin ‘’La Más Viral’' ha compartido un vídeo en el que se le ve aprendiendo inglés junto a Tekashi 6ix9ine, su nueva pareja. Esto ha generado una gran atención en las redes sociales, donde la pareja ha demostrado una vez más su complicidad.

El video muestra a Yailin, exesposa del trapero puertorriqueño Anuel AA, en la cama cubierta parcialmente por una manta, mientras Tekashi 6ix9ine le da una lección de inglés: como presentarse y decir su nombre.

Tekashi le dice ‘’primer curso: inglés sin barreras’' enfocando la cámara a Yailin, en ese momento, la cantante dijo “Hi, Danny”, y cuando 6ix9ine respondió ‘’What is your name?’’ (¿cuál es tu nombre?), ella replicó ‘’Hi, my name is Yailin’' (Hola, mi nombre es Yailin).

Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ encienden las redes con una sesión de inglés desde la cama |



A través de un video publicado en redes sociales, la pareja sorprendió a sus seguidores con unas clases intensivas de inglés en su dormitorio. pic.twitter.com/Rt8E4JWkdW — La Opinión (@LaOpinionLA) September 15, 2023

Te recomendamos leer: Yailin y Anuel finalmente se divorcian de forma oficial

La relación entre Yailin y Tekashi 6ix9ine ha sido objeto de atención estos últimos días. Ambos han demostrado su apoyo mutuo en varias ocasiones, y este último video es una muestra más de su conexión.

Reacción en Redes Sociales