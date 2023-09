Karla Panini destapa relación entre Karla Luna y Arturo Beltrán Leyva

Karla Panini reapareció públicamente en compañía de Américo Garza para defenderse sobre los testimonios que saldrán en el libro titulado “Las señoras del narco: amar en el infierno”, mismo que revelará las relaciones de celebridades con narcotraficantes, entre las cuales estarían mencionadas las estrellas del programa ‘Las lavanderas’.

Hace pocas horas la pareja publicó un video a través de YouTube para mencionar algunos temas que toca la periodista mexicana Anabel Hernández en su nuevo libro, en especial sobre la supuesta relación que tuvo Karla Luna con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Karla Panini vuelve a hablar de Karla Luna

El nuevo material de Anabel Hernández estará a la venta a partir del 18 de septiembre, es por ello que han comenzado a circular especulaciones sobre los nombres de las mujeres que serán nombrados, entre ellas Karla Luna y Karla Panini, la cual se adelantó para desmentir su relación con algún delincuente, particularmente con Beltrán Leyva.

“Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella; yo nunca tuve un contacto con él, no lo conocí”, dijo la actriz.

Tras asegurar que la comediante fallecida tuviera una relación con este personaje, Panini comenzó a revelar detalles sobre el supuesto romance que habría ocurrido mientras estaba casada con Américo Garza.

“En el 2008 Karla Luna llega y me dice que ya volvió con Américo, que ya lo había perdonado esa infidelidad con ese capo, mucho tiempo después vimos que estaban en una relación distinta Américo y Karla Luna. En el año 2009, Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sabía que era líder de un cártel, hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado”, señaló la esposa de Garza.

Karla Panini estrenará un documental

A pesar de que la comediante enfrenta el tema con bromas y chistes, desde el momento en el que se involucró con Américo Garza no ha dejado recibir hate y amenazas en redes sociales, es por ello que su documental intentará poner un freno.

El nuevo proyecto de Panini llevará por nombre ‘Se dice de mí’ y aunque se desconocen muchos de los detalles, el trailer adelantó parte del tema central que tocará en la producción.