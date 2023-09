Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) comparten hoy su nuevo sencillo colaborativo “Back for More (with Anitta)” con la superestrella brasileña y fenómeno global Anitta. La icónica colaboración es un primer adelanto de lo que podemos esperar de su tercer álbum, The Name Chapter: FREEFALL, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de octubre.

Además, hoy también se lanzó una versión en vivo de la pista. A esto le seguirán tres versiones adicionales de “Back for More (with Anitta)”, incluyendo “Back for More (TXT Ver.)”, un remix house y un remix afrobeats que saldrán el 18 de septiembre.

TOMORROW X TOGETHER y Anitta estrenan el sencillo “Back for More”. / Foto: BIGHIT Music

“Back for More (with Anitta)” es una canción disco con una base groovy y silbidos divertidos, adornada con los tonos coloridos del pop latino de moda. Como se pueden tejer milagros encantadores en los momentos ordinarios de nuestras vidas, “Back for More (with Anitta)” resume cómo una reunión mágica “contigo” podría lograr precisamente eso.

El vídeo oficial comienza con una toma de la espalda de BEOMGYU mientras se dirige hacia el escenario. Los cinco miembros aparecen con trajes elegantes mientras su actuación magnética cautiva a la audiencia. La coreografía irradia una vibra sensual y contribuye a una actuación emocionante.

La innegable química entre la banda y Anitta en el video también es un espectáculo digno de verse. Su actuación colaborativa incluye movimientos de baile suaves y atractivos que le suman cierto encanto. La escala de la actuación se magnifica aún más con la inclusión de una coreografía perfectamente unificada con una fila de bailarines, convirtiéndolo en un vídeo adictivo que sus fans seguramente verán una y otra vez.

Abriendo camino en la escena musical mundial, la banda subió al escenario con Anitta, ganadora del premio VMA por “Best Latin”, en los MTV Video Music Awards 2023 para el estreno mundial del nuevo sencillo e hizo historia como la primera banda de k-pop en trascender géneros musicales para una actuación internacional en los VMA. El quinteto se llevó a casa un Moon Person por “PUSH Performance of the Year” por “Sugar Rush Ride”, el sencillo principal de su quinto EP, The Name Chapter: TEMPTATION.

MOAs We are SO excited to show our upcoming 3rd Studio Album, 'The Name Chapter: FREEFALL'

Now Available for pre-order at https://t.co/2eM6kNsEau 🖤💙🤍

Check out the exclusives you can grab along 💿#투모로우바이투게더 #TOMORROW_X_TOGETHER #TXT #TheNameChapter #FREEFALL — TXT OFFICIAL (@TXT_bighit) August 30, 2023