Amigas de Wendy Guevara salen en su defensa y le responden a Libertad Palomo

Hace unos Libertad Palomo se refirió a Wendy Guevara como una persona vulgar y corriente, cuyo triunfó no tuvo una relevancia alguna en la sociedad mexicana, como si la tenido su trayectoria, que sirvió para que las mujeres trans fueran un poco más aceptadas, además de que le auguró una fama efímera.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” ya le respondió de una forma mucho más educada, pese a que aseguró no conocerla, y le agradeció por todo lo que ha hecho por la comunidad, no obstante, le recordó que ella no representaba a nadie, pues no es activista.

Ante esto, las amigas de Wendy Guevara han querido salir en su defensa y responderle a Libertad Palomo, en especial, Paola Suárez, quien fue la que se explayó más en sus declaraciones.

Paola Suárez, quien es considerada una de las Perdidas originales junto a Wendy Guevara, fue la que más fuerte le replicó a Libertad Palomo: “¿Qué te cala de Wendy? Si Wendy no terminó la primaria, ¿a ti qué te importa? Yo me quedé en primero de prepa. ¿Te arde lo que ella está logrando?”

Paola Suárez defiende a su amiga Wendy Guevara y le responde a Libertad Palomo. pic.twitter.com/FfCcrhpweT — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2023

Y agregó: “Si somos unas ignorantes, si somos de barrios, si somos unas callejeras, si estamos logrando lo que tú no lograste en poco tiempo, tardaste años en lograr algo en tu tiempo, pero hay que ver que la sociedad de ahorita es más liberal”.

Por su parte, Karina Torres comentó que Libertad Palomo actuó como actuaban algunas trans cuando ya habían hecho su transición y trataban mal a aquellas que recién empezaban.

Asimismo, expresó, tal y como lo hizo Vanessa 4K, que, a pesar de los estudios y preparación que Libertad Palomo se jactaba de tener, demostró que carecía de educación, pues pudo hacer seleccionado mejor sus palabras y aconsejar de buena manera a Wendy Guevara que va empezando este medio, pero en su lugar, prefirió denigrarla por sus orígenes y condenarla por su pasado.