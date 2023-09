Bellakath pone en su lugar a fan que criticó a sus bailarines y le pidió trabajo

Hace poco, Bellakath publicó en las historias de su cuenta de Instagram un mensaje que había recibido de un sujeto que se presentó como su fan y luego despreció el trabajo de sus actuales bailarines, para así ofrecerles sus servicios como uno, es decir, que le pidió trabajo.

A la cantante de música urbana no le pareció bien que alguien atacara a su equipo, así que decidió exponerlo, para luego mandar un contundente mensaje a todos sus seguidores.

“Hola, Bellakath. Te vas a preguntar ¿quién es este pendejo? Solo soy un fan más, pero la neta te escribo porque vi uno de tus videos y tus bailarines no rifan tan chido. Me deberías de contratar, digo, por si quieres un espectáculo de calidad como tu voz. Saludos”, le escribió el sujeto a Katerinne Huerta, mejor conocida como Bellakath.

También te puede interesar:

Roban cartera Gucci con 80 mil pesos a Bellakath en el AICM; aerolínea se deslinda

Bellakath regresa a la escuela; ofrece concierto en evento del CCH

Bellakath ya es parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México

Para Bellakath menospreciar el trabajo de otros está muy mal y va con sus valores

“Nunca trabajaría con alguien como tú que se cree superior, ni juez para calificar algo”, fue parte de lo que le escribió Bellakath a este usuario antes de exponerlo y luego publicar un vídeo haciendo otras declaraciones al respecto.

“Mi equipo es una parte muy importante de mi show. No me parece justo que haya gente que trata de hacer menos el trabajo de los demás. Ustedes no saben cuánto trabajo les cuesta a los bailarines presentar una coreografía, ensayarla, además yo soy muy exigente”, expresó la cantante.

Y agregó: “Yo ocupo gente que tenga valores como yo los tengo. Yo solo cuido a mi equipo de trabajo; respeten. Yo estoy triunfando y es lo que más les duele. También hay gente que me defiende. Yo me voy a defender siempre”.

Estas declaraciones fueron alabadas por los seguidores de Bellakath, quienes le expresaron que esto decía mucho de su persona, en cambio, otros le recomendaron que lo mejor hubiese sido proteger la identidad del chico para que no fuera atacado por sus fans, pues con la respuesta que le dio fue suficiente para ponerlo en su lugar.