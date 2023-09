Mira cómo luce ‘Janice’ de ‘Friends’ a sus 62 años

El tiempo ha pasado y los fanáticos de ‘Friends’ siguen muy atentos de la vida de sus actores que captaron 100% la atención durante las 10 temporadas de risas, amores y amistad con un buen puñado de lecciones vitales con el sello ‘Friends’ que sin duda fueron muy difíciles de olvidar.

Las aventuras de Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Mónica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) formaron una historia que mantuvo a una audiencia en total expectativa. Ahora muchos quieren saber cómo está ‘Janice’, la tormentosa novia de Chandler a cargo de la actriz Maggie Wheeler que en este momento tiene 62 años.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Maggie Wheeler?

Janice Litman se convirtió en uno de los personajes secundarios preferidos de los fans, que festejaron las reapariciones sorpresivas de la siempre enamorada exnovia de Chandler a lo largo de la serie.

Lo que pocos conocen es que Maggie Wheeler se presentó a la audición para el papel de Mónica en la icónica serie, pero terminó con el personaje de Janice que de igual forma la dio a conocer. Otros papeles a los que optó fueron los de Debra en “Todo el mundo quiere a Raymond” y Vicki en “De repente Susan”.

Ha tenido diversas participaciones en películas y series entre ellas: “Barbie of Swan Lake” (2003) (voz); “Forgotten Realms: Icewind Dale” (2001) (voz); “Tú a Londres y yo a California” (1998); “Someone to Love” (1987); “Portfolio” (1983) o “Soup for One” (1982); CSI: Crime Scene Investigation [CSI]” (2003), “Justice League” (2002); “Will & Grace” (2002).

¿Cómo luce ahora Maggie Wheeler?

La actriz sigue trabajando en producciones audivisuales, pero tiene otro proyecto profesional inclinado a contar historias infantiles a través de libros. En su cuenta oficial de Instagram comparte lo bien que se la pasa con su esposo Daniel Borden Wheeler y sus dos hijas: Gemma y Juno.