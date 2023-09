Taylor Swift y Google revelan las canciones inéditas de ‘1989′ a través del buscador

¡Bienvenidos a la Era 1989! Este easter egg ‘It’s been waitin’ for you’. Taylor Swift y Google se asocian para compartir con todas las y los swifties, las canciones inéditas From the Vault para su más reciente regrabación ‘1989 (Taylor’s Version)’. Este álbum se ha convertido en uno de los más esperados por todos sus fanáticos, con singles que marcaron la carrera de la cantante, como “Shake It Off” y “Style”.

Además de las canciones icónicas que se estarán presentando en su Taylor’s Version, se esperan 5 canciones extras, que Taylor Swift asegura, convirtieron a este disco en su regrabación favorita. “Don’t say we didn’t warn ya!”. A partir de hoy, swifties de todo el mundo tendrán que trabajar en equipo para revelar los títulos ‘From the Vault’ en una búsqueda del tesoro completando 33 millones de acertijos en el Buscador de Google .

Así es como funciona:

Taylor publicará una pista en sus redes sociales y todo comenzará con una búsqueda en Google: Escribe “Taylor Swift” en el Blank Space (la barra de búsqueda). Haz clic en la bóveda azul y obtén uno de los acertijos de palabras. (Cada swiftie podrá resolver hasta 89 acertijos diferentes). Para resolverlos, se debe escribir la respuesta en la barra de búsqueda, si es correcta te llevará a la página siguiente y se agregará al contador global de rompecabezas para desbloquear la bóveda. Luego, se podrá optar por resolver otro rompecabezas y continuar contribuyendo al recuento global. Dying to see how this one ends?, La bóveda se desbloquea cuando se resuelven 33 millones de acertijos en todo el mundo.

Al tocar el hito de la publicación de la bóveda, se iniciará inmediatamente un mensaje de audio de felicitación y una animación de Taylor Swift donde revela las pistas al estilo de un lyric video. Swifties alrededor del mundo podrán resolver en conjunto los acertijos para seguir acumulando puntos hasta llegar al final de ellos. Cada swiftie podrá resolver tantos acertijos como pueda para aportar al contador global, mientras se demuestran los conocimientos sobre la industria musical.