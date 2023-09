Cansados del rechazo, Yahritza y su esencia amenazan con no volver a México

Cancelan a ‘Yahritza y su Esencia’ por decir que no les gusta Méxco. / Foto: YouTube

En las últimas semanas la agrupación Yahritza y su esencia estuvieron en varias plazas de nuestro país, la última parada fue en el Zócalo capitalino, durante la celebración del Grito de Independencia.

En dicha ceremonia, la banda originaria de Finley, Washington en Estados Unidos fueron abucheados y corridos del escenario por los miles de asistentes en la también llamada plancha de la Constitución.

Días antes, los hermanos tampoco fueron muy bien recibidos en el Festival Arre que se llevó a cabo en la curva 4 del Autodrómo Hermanos Rodríguez, y en algunos sectores del público también fueron rechazados.

La única ciudad que les brindó su apoyo fue Monterrey, donde lograron un sold out, sin embargo, no fue lo mismo para Guadalajara, donde tuvieron que cancelar la fecha por no vender.

Tras estos hecho y a pesar de loas disculpas que han ofrecido, se ha reportado que Yahritza y su esencia podrían no regresar a México, esto fue dado a conocer por el tuitero @SoyBvip, quien en su cuenta escribió:

“Tras abucheos en el Zocalo, ahora Yahritza, y su ausencia, amenazan con nunca volver a cantar en México y exigen respeto”.

¿Por qué el público no quiere a Yahritza y su esencia?

Hace algunas semanas los hermanos que conforman la agrupación hicieron algunos comentarios, los cuales ofendieron a cierto público,pues señalaron que no les gustó la comida mexicana ni disfrutaron de su estancia en nuestro país.

Los integrantes del grupo conformado por tres hermanos de ascendencia mexicana indicaron que prefieren la comida de Estados Unidos, pues en México “no pica”, algo que le ha traído un sinfín de críticas en internet.