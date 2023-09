Luis Miguel: aparece documento oficial que confirma que sí paga la pensión de sus hijos

Luis Miguel sigue generando noticias con sus conciertos, pero también por los rumores alrededor de su vida privada. El noviazgo del cantante con Paloma Cuevas ha generado todo tipo de comentarios, a lo que se suman las recientes declaraciones de la actriz Aracely Arámbula.

La actriz mexicana, luego de su separación, en múltiples ocasiones, ha revelado que El Sol no se ha hecho cargo de sus hijos, quienes actualmente tienen 16 y 14 años de edad.

Luis Miguel estará en Ecuador Getty imágenes (Diego Alberto Haliasz/Getty Images)

Ahora, el portal de noticias Vanitatis reveló que hay un documento oficial que desmiente lo dicho por Aracely Arámbula y anunció hace unas semanas que Luis Miguel no tenía ninguna cuenta pendiente en este sentido.

“Las cantidades estaban consignadas y el problema que había era que la madre no facilitaba la información para hacer esas transferencias. No había denuncia por impago de pensión alimenticia, que habría sido lo lógico cuando un padre no cumple con las responsabilidades económicas. Otra cosa son los encuentros presenciales con los chicos, de 16 y 14 años”, se mencionó en la publicación del medio.

También puede interesarte: Taylor Swift apoya a Sophie Turner tras su divorcio con Joe Jonas

El tema de la manutención ha generado una controversia y muchas voces alrededor, pero con el documento que se exhibió por parte de Vanitatis al parecer responde a las dudas sobre la situación de Luis Miguel.

El documento oficial del Gobierno de Ciudad de México, de la Dirección General del Registro Civil y fechado el 19 de septiembre, especifica que no existe ninguna reclamación relacionada con la morosidad del cantante. El texto legal está firmado por la jueza de la Oficina Central del Registro de Ciudad de México.

Esta vez el cantante sí ha querido desmentir las declaraciones que en muchas ocasiones ha dado Aracely Arámbula con respecto a sus obligaciones económicas familiares.

El portal Vanitatis reveló un documento oficial del Gobierno de Ciudad de México. (Foto: Cortesía Vanitatis.)

Notas relacionadas:

Myrka Dellanos propone que se junten Aracely y Paloma para arreglar las cosas

Luis Miguel pide perdón durante uno de sus conciertos: conoce la razón