Mientras Nadia se desvive en halagos para su marido, Marc Anthony es acusado de maltrato por una exnovia

Marc Anthony y Nadia Ferreira El cantante protagoniza una polémica luego que una ex lo acusara de maltrato (@nadiaferreira/Instagram)

Marc Anthony y Nadia Ferreira están viviendo su mejor momento tras su matrimonio y la reciente llegada de su primer bebé juntos.

A través de sus redes, la modelo presume su amor y relación con el cantante y además, deja ver que la trata como una reina, así como ella a él.

Hace unos días, el cantante estuvo de cumpleaños y ella no dudó en expresarle su amor en redes, asegurando que era el mejor y le preparó una sorpresa ese día con un paseo en yate y una cena romántica en la playa.

Además, hace unas semanas el cantante recibió su estrella en el Paseo de la fama y ella lo llenó de halagos también y le escribió “Felicitaciones mi amor.. te lo mereces 👏🏻 Living legend!!! Te amo ♥️”.

Sin embargo, el cantante está protagonizando una polémica, y es que una de sus exnovias lo ha acusado de maltrato.

Expareja de Marc Anthony lo acusa de maltrato

Fue la periodista venezolana Verónica Rasquin, con quien Marc Anthony sostuvo una relación a finales de los 90, quien lo acusó de maltrato en una reciente entrevista.

Rasquin aseguró que, aunque no vivió violencia física, sí sufrió violencia psicológica por parte del famoso, a quien catalogó como “posesivo”.

“Es totalmente posesivo, esa fue parte de las razones por la que yo me tuve que ir. Yo sí le dije que ya había cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no (hubo), nada de temas de drogas, pero sí es un tipo muy manipulador”, dijo la periodista en una entrevista con la revista Ronda.

Además, destacó que hubo maltrato verbal por parte del cantante y lo acusó de ser un hombre inseguro.

“(Maltrato verbal) bueno eso sí, lamentablemente sí hubo. Yo digo que cuando los hombres, cuando a veces son inseguros pueden maltratar a la mujer”, dijo la venezolana.

Rasquin detalló que cuando decidió dejar al cantante, ya vivían juntos y tenían planes de boda.

“Tuve mucha fortaleza, a pesar de que era muy joven, de decir ‘no’, yo sé poner mis límites, yo tengo mis valores que venían del hogar”, destacó.

Sin embargo, destacó que terminaron de buena manera y aunque trató de intentarlo una vez más, la relación no funcionó.

Hasta los momentos el cantante no se ha pronunciado ante esta acusación, aunque sí dejó un enigmático mensaje en sus redes.