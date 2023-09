Ricardo O’Farrill bromeó de su “brote” en su reaparición pública en La Cotorrisa

En una reaparición llena de humor y autocrítica, el reconocido comediante mexicano Ricardo O’Farrill ha regresado a la palestra pública.

O’Farrill enfrentó su pasado y compartió momentos de risa y reflexión con sus amigos, los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky en el popular podcast de comedia “La Cotorrisa”.

Tras un tiempo de ausencia y en medio de una polémica que lo envolvió, O’Farrill decidió usar el humor como herramienta para enfrentar su “desgracia” y sanar.

En un ambiente tranquilo y cálido, el comediante contó historias de su tiempo en una clínica psiquiátrica, provocando risas y empatía entre el público.

Pasado con humor y valentía

A lo largo de su participación durante el popular podcast, O’Farrill contó historias de su regreso a la primera clínica donde estuvo internado y su denuncia de los malos tratos que había recibido.

El comediante, con su característico sentido del humor, hizo referencia a su apariencia cuando se rapó el cabello, comparándolo con el personaje del “Tío Lucas” para sacar más de una carcajada.

O’Farrill también habló sobre su travesía con los médicos que consultó y los medicamentos recetados que le impedían hacer transmisiones en vivo, evitando así situaciones similares a las anteriores.

El comediante señaló que después de las diferencias que tuvo con su grupo de amigos durante la boda de Mauricio Nieto, ya se disculpó con varias personas, entre ellos Daniel Sosa.

“De verdad lo quiero mucho. Se portó muy chido. Me dijo- estoy muy enojado contigo, pero ese video que sacaste pidiendo disculpas me llamó la atención y quiero decirte que todo bien, que te perdono, pero si estoy encabronad* contigo-”contó Richie.

Sobre los controversiales lives que publicó este año acusando a varios comediantes de abusos y otras cosas, señaló que fue a raíz de un brote psicótico similar al de Alfredo Adame.

“Es como si estuvieras poseído. Me tengo que disculpar de cosas que ni me acuerdo y está muy cabr*n porque sí hay mucha gente que me dejó de hablar y que me mandó a la ching** y es como…-Ni me acuerdo qué dije de ti”, dijo.