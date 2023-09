Wendy Guevara rechaza la telenovela de Juan Osorio para dedicarse a sus shows

La integrante de "Las Perdidas" reveló que ya no será una actriz que esté bajo la dirección de Juan Osorio. (Foto: Instagram.)

La fama de Wendy Guevara se ha incrementado desde que se convirtió en la primer ganadora de La Casa de los Famosos México, es por ello que al salir de la casa comenzaron a llegar ofertas de trabajo, especialmente de la empresa Televisa.

Hay que recordar que el productor de telenovelas, Juan Osorio, fue uno de los primeros en confirmar la participación de Wendy en su nuevo proyecto, a través de una publicación en Instagram del 23 de agosto de este año.

Pero a pesar de ese contrato, Wendy optó por rechazar la oferta para integrarse a la nueva telenovela del productor mexicano que lleva por nombre El amor no tiene receta en la que iba a participar junto con Nicola Porcella y Claudia Martín.

“Yo también tengo que tener mi espacio, ser yo, porque después toda cansada no voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas, cosas así, es lo que no quiero que vaya a pasar” — Wendy Guevara

Sin embargo, la integrante de “Las Perdidas” informó que no podrá entrar a ese proyecto y explicó sus razones durante una transmisión en vivo.

“No puedo dejar lo que me ha mantenido; no podemos más bien, nosotras ‘Las Perdidas’, dejar de hacer los shows que hacemos, de ir a un antro, a un teatro, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho y que la gente nos lo ha agradecido y que les gusta”, dijo la creadora de contenido.

De manera directo señaló que no está dispuesta a encerrrarse por tres meses para las grabaciones;

“Si yo me encierro en lo de la telenovela, yo me voy a encerrar tres meses, y estudiando; por eso mis respetos para los actores y actrices que son unos chingones porque se preparan mucho”, agregó.

Finalmente, la originaria de León, Guanajuato, dio a entender que prefiere quedar mal con Osorio y no con los empresarios.

“Las fechas yo ya las tengo pactadas, no creo que me quieran esperar tres meses los empresarios”, finalizó.

