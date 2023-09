“Una persona sin preparación”: Enrique Gou arremete contra Wendy Guevara

Wendy Guevara se convirtió en una de las personalidades más relevantes de redes sociales, pero luego de su participación en ‘La casa de los Famosos México’ su fama aumentó considerablemente, como resultado ciertas personalidades han criticado la importancia que tomó en el medio artístico, entre ellos el productor Enrique Gou.

La ganadora de ‘LCDLFM’ inició con la gira de su show ‘Resulta y Resalta’, con la cual recorrerá diversos estados de la República Mexicana; pese a que sus fanáticos han aplaudido los proyectos que emprendió, ciertos usuarios señalan la falta de preparación de Guevara para ofrecer un espectáculo.

Enrique Gou arremete contra Wendy Guevara

El popular productor se ha caracterizado por exponer su opinión sobre personalidades que integran la escena del entretenimiento en México, es por ello que decidió hablar a través de redes sociales sobre los espectáculos que ofrece Wendy Guevara, a quien calificó como una persona sin preparación artística.

“Simplemente no estoy de acuerdo que una persona sin preparación artística, ni talento ARTISTICO se haga pasar por uno. Si esta persona es “INFLUENCER” pues zapatero a tus zapatos, sigue subiendo tus videos en TikTok, en tu canal de YouTube o donde sea. Pero que anuncien UN ESPECTÁCULO es lo que no me parece, es una falta de respeto a muchos artistas de verdad con una gran trayectoria, estudios y sobre todo TALENTO para hacer un espectáculo o un show que se han ching*** toda su vida. Se que quiere sacar frutos de su minuto de fama, no lo critico ni lo juzgo, al igual que hay muchos que hacen lo mismo. Pero eso a decirse ARTISTA es lo que me ofende. Y luego que no sepa ni quién es quién en esta vida y se burle de personajes de gran trayectoria, eso no habla nada bien de ella. Yo lo que dije ayer es que la primer TRAVESTI O PERSONA TRANSGENERO en México famosa fue FRANCIS, después surgieron PALOMA LIBERTAD (TRANSEXUAL) o FELIPE GIL (TRANSGENERO) WENDY no viene a innovar nada”.

Asimismo, Gou señaló que Wendy intenta aprovechar su minuto de fama con su show ‘Resulta y Resalta’, quitando valor al trabajo que hacen miles de artistas que cuentan con una preparación en específico. Aunque Wendy es considerada un icono de la comunidad LGBT+, Enrique señaló que no tiene nada nuevo que aportar.