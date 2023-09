“Vamos a aguantar la carrilla, fue nuestra ignorancia”, dice Yahritza y su Esencia

Yahritza y su Esencia se mantienen en el ojo del huracán y las controversias parecen no tener fin, al parecer no tienen a una persona que esté atento a lo que responden durante las entrevistas, eso ha generado que sus respuestas se vuelvan en su contra.

“Vamos a aguantar la carrilla, fue nuestra ignorancia lo que nos llevó aquí”, han compartido los hermanos, que han pedido disculpas en varias ocasiones, pero sin una respuesta positiva entre los mexicanos.

El integrante de Yahritza y su Esencia, Jairo Martínez volvió avivar la llama de la polémica en redes sociales. El joven músico y sus hermanos estuvieron en el podcast llamado Gusgri, donde les hicieron varios cuestionamientos.

Tras hacerse viral una comparación entre Jairo y el personaje de Tizoc, interpretado por Pedro Infante, se le preguntó si le molestaba que le mencionaran el parecido.

“La verdad sí me afectó, porque miraba yo videos en el for you page de él (Tizoc) y los ponían como a lado, la cara de él y la mía, no sabía quién era”, admitió Jairo.

El músico también confesó que desconocía por completo quién era Tizoc hasta que comenzaron a hacerle comentarios en tono de burla relacionados con el personaje interpretado por Pedro Infante.

La cinta Tizoc, interpretado por Pedro Infante en la película homónima que ganó un Oso de Oro en Berlín en 1957.

