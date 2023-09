Lucerito Mijares reflexiona sobre el poder que tienen los malos comentarios en las redes sociales

Crecer con dos padres famosos es algo que algunos podrían considerar como un sueño. Y aunque no se queja de este asunto, Lucerito Mijares, de apenas 18 años, siempre vivió expuesta al foco de los medios de comunicación.

La hija de Lucero y Manuel Mijares aprendió a cómo lidiar con las críticas, a las que se ha visto sometida en su trabajo como cantante y actriz, entre los que destaca su actuación en la pieza teatral El Mago.

Lucerito reflexiona sobre los comentarios que aparecen en las redes sociales, criticando a quienes hablan sin filtro alguno, sin pensar en el daño que pueden hacer con simples palabras.

El sitio web de Telemundo resalta estas declaraciones de Lucerito, que fueron ofrecidas en el programa de Youtube ‘Anetteando’ de Anette Cuburu.

“En estos tiempos la gente escribe lo que piensa sin filtro alguno. La gente que pone comentarios malos no piensa que a uno le pueda afectar”, dice Lucerito, según reseña el portal citado.

“Siento que mis papás me han enseñado como a blindarme mucho, y obviamente ellos también lo hacen. Siempre va a haber este hate (odio). Pero pues yo le llamo que es como un tiro al blanco, hay flechas que se clavan. Hay otras que se caen o se rompen, pero al final de día, por más difícil que sea, las vas a poder sacar”, añade.

“Yo no les pongo mucha atención. Se me resbala mucho y pienso que es como si te dijeran: ‘oye, que calva estás’. Entonces pienso a veces que no son cosas reales, o si sí, ver de quien viene el comentario”, destacó la joven actriz.

El debut de la Lucerito mujer es reciente. En 2023, inició como actriz de teatro en el musical “El Mago”, interpretando el papel principal de Dorothy. También lanzó su primer sencillo, “Te Vi”, que fue un éxito en las listas de éxitos mexicanas.

Lucerito Mijares es una artista prometedora que ha heredado el talento musical de sus padres. Su voz dulce y su carisma la han convertido en una de las artistas juveniles más populares de México.