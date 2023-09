¿Sergio Mayer critica a Luis Miguel? El actor habló de la polémica del ‘Sol de México’ con Aracely Arámbula

Sergio Mayer ha sorprendido a propios y extraños con unas picantes declaraciones sobre Luis Miguel, en las que se podría interpretar que lo está criticando. El actor y político habló sobre la situación del ‘Sol de México’ con Aracely Arámbula y sus hijos.

Según reseña El Heraldo, Sergio Mayer fue cuestionado sobre este asunto y este no dudó en responder comparando que él vivió una situación similar a la de Luis Miguel con Aracely, cuando estaba en disputa con Bárbara Mori, con quien tiene un hijo en común.

La diferencia, dice Mayer, es que él nunca dejó de ver a su hijo. El comentario se toma como un primer puntazo del finalista de La Casa de los Famosos hacia el famoso cantante.

“Lo que les puedo decir, yo cuando me separé de la madre de mi hijo siempre estuve al pendiente de él, siempre existe la posibilidad de estar cerca de tus hijos cuando quieres”, dijo Sergio Mayer.

Luego trata de acomodarla con un comentario políticamente correcto en el que dice: “No conozco la situación (de Aracely y Luis Miguel), yo como padre jamás deje de verlo”, añadió.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

“La Chule” ha revelado que Luis Miguel no se ha hecho cargo de sus hijos, quienes actualmente tienen 16 y 14 años de edad.

“Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, expresó Aracely Arámbula.

Junto a esto, contó que ni ella ni sus hijos han recibido una invitación para los conciertos de Luis Miguel. “No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”, dijo.

Por último, enfatizó en que no necesita nada de Luis Miguel ya que ella les da todo lo que necesitan, “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos”.