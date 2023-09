Mira las fotografías que compartió la novia de Toni Costa de su pasado ¿Cambió físicamente?

El bailarín Toni Costa muestra su nueva vida después de haber mantenido una relación de 10 años con Adamari López. Evelyn Beltrán es la mujer que cautivó al español y en medio de sus publicaciones de momentos juntos, la modelo también mostró a través de su cuenta oficial de Instagram que hace unos años atrás era una mujer que no le prestaba atención a su salud física y mental.

La mexicana residente en Austin Texas, dio a conocer cómo se veía anteriormente y expresó:

“Esa chica de las fotos soy yo. Hace unos años… Una mujer que no se cuidaba, (no solo físicamente) una mujer que vivía con miedo a cumplir sus sueños y solo al día día por la comodidad que me rodeaba. Esa mujer ya no existe, pero la recuerdo con cariño porque gracias a ella logré levantarme de donde estaba y decidí hacer muchas cosas y mejorar en todos los sentidos”, reseñó.

La compañera de Toni Costa por ahora sigue recibiendo algunos malos comentarios en Internet, y es que para muchos de los internautas ha costado asumir que el ex de ‘La Chaparrita de Oro’ haya querido hacer una nueva vida con la influencer, sin embargo en su más reciente post se deja ver a una Evelyn más natural y auténtica.

“Gracias por dejarnos conocer a esa Evelyn. Si se puede! Tengo que sacar esas mismas fueras y hacer lo mismo”, “Así te pareces a tu hijo, como eras antes, para mi honestamente te veías mucho mejor de tu cara antes que ahora”.

“No estoy en contra de las cirugías, pero de verdad que eres otra. Mija, has sido súper linda antes del bisturí, pero bueno es tu cuerpo, cuídalo ahora más que nunca”.

Posteriormente, Beltrán confesó: “Muchas personas ven lo que soy el día de hoy, pero así como tú te sientes así me sentía yo. Hasta que decidí cuidarme y empezar por mi deje todo lo que no me hacía feliz y me restaba. Y míra hoy por hoy tengo todo lo que soñé, mucho o poco para mi es lo que me llena completamente hoy por hoy. El camino jamás fue fácil pero luchó día a día para lograr y más que nada SER FELIZ”, agregó.