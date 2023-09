Camilo arremete contra paparazzi que hizo llorar a Índigo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han mantenido en privado la imagen de su hija Índigo, con el objetivo de separar la infancia de la menor de su vida pública como cantantes; es por ello que frecuentemente tienen que lidiar con la persecución de parte de los paparazzis.

También te puede interesar: Se burlan de Evaluna por este look y Camilo sale en su defensa: los calló a todos con contundente mensaje

La llegada de Índigo causó emoción en las familias de ambos intérpretes, por lo cual suelen compartir ciertos momentos especiales a través de redes sociales, pero sin capturar el rostro de la menor, aunque desde hace meses se filtró la primera fotografía y posteriormente fueron publicadas más.

Camilo y Evaluna La hija de los cantantes sorprendió cantando a su año y dos meses (@evaluna / @camilo/Instagram)

Camilo arremete contra paparazzi

Desde una transmisión en vivo el intérprete de “Ropa cara” habló sobre un momento que marcó su última visita a Madrid, ya que fue interceptado por un par de fotógrafos mientras paseaba con Evaluna y su bebé, misma que habría reaccionado con miedo por el acercamiento abrupto.

“Vieron las fotos que salieron de Índigo, las fotos en la calle en Madrid. Habían dos paparazzis tomando fotos y yo dije ok, pero la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y como violando el espacio personal que Índigo se asustó, Índigo que nunca llora en la calle”.

Respecto al incómodo momento, la pareja habría solicitado a uno de los sujetos que cuidara la privacidad de su hija, por lo cual Echeverry explicó que el paparazzi aseguró que no tenía permitido difundir contenido de la menor; sin embargo, poco tiempo después las fotografías fueron publicadas.

“Entonces le dijimos al tipo, compadre ven y yo le dije: mi hermano te puedo pedir que cuides a Índigo, no le tome fotos a Índigo y el me dijo si, es más yo no puedo postear ninguna foto de la bebé, ni entregar una foto de la bebé porque me meto en un problema legal. El tipo de manera muy respetuosa nos prometió que no le iba a tomar fotos a Índigo y le tomó y la publicó, justo en la que ella sale llorando”.