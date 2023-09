Marie Claire y José Manuel Figueroa habrían terminado su compromiso

Desde hace semanas comenzaron circular rumores sobre las complicaciones que estaban enfrentando Marie Claire y José Manuel Figueroa en su relación, por lo cual ambos fueron cuestionados sobre sus planes de boda, ya que el pasado 20 de julio dieron a conocer que se comprometieron.

La pareja había destacado por demostrar su unión y apoyo ante cualquier tipo de circunstancia; sin embargo, todo parece indicar que las polémicas declaraciones de Alicia Machado habrían cobrado factura en su noviazgo que comenzó en 2021.

¿Marie Claire y José Manuel Figueroa cancelaron su boda?

Respecto a las especulaciones que han surgido, Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron en el programa ‘Chisme No Like’ sobre la relación de la presentadora y el cantante mexicano, asegurando que habrían terminado con su compromiso de manera oficial.

“Podemos decirles que han terminado su relación, con esa promesa de matrimonio que ella juraba que se iba a realizar”, señaló la conductora.

Asimismo, Elisa Beristain precisó sobre los motivos que los llevaron a la separación, los cuales habían surgido luego de que el intérprete decidiera obsequiar una camioneta a Marie Claire, pero sin ponerla a su nombre, ocasionando gran molestia en la venezolana.

“Ellos tenían planificado este fin de semana salir con la hija de José Manuel Figueroa y tuvieron que cancelar esta salida porque José Manuel Figueroa la desinvitó y por qué la desinvitó, porque le regaló una camioneta y Marie Claire montó tremendo lío porque la camioneta no se la puso a su nombre, es lo que nos cuentan nuestros informantes”, dijo Beristain.

José Manuel Figueroa se defiende de Alicia Machado

A través de una entrevista, José Manuel Figueroa contradijo los comentarios de su expareja, asegurando que ella mostró diversos comportamientos violentos a lo largo de la relación, particularmente habló de un momento en el que recibió un golpe tras un supuesto ataque de celos por una fiesta sorpresa que planeaba.

“Empezamos a celebrarle o a planear la fiesta sorpresa, donde se enojó, se puso celosa de que estaba yo sospechoso hablando por teléfono, me dio un reversazo espectacular. Cancelé yo la fiesta sorpresa, me pidió, me rogó que le hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencias”, dijo Figueroa.

Por otra parte, reveló que en una ocasión Machado lo amenazó con un cuchillo, asegurando que sus declaraciones las podrían comprobar parte del equipo que trabajaba para ella. Por otro lado refutó las acusaciones invitando a que la conductora de televisión presente una denuncia con las pruebas pertinentes, con el objetivo de que pueda comprobar la veracidad de sus comentarios.

“Si tiene tantas pruebas, si tiene tantas, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración, sus testigos, no caduca a final de cuentas”, señaló el intérprete.