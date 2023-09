Conoce cómo fue el viaje mágico de Apio Quijano al que lo llevó Poncho de Nigris

Después de la final de ‘La Casa de los Famosos 3’ han surgido diversas polémicas entre los habitantes del reality show. En medio de la convivencia se conoció que en una oportunidad Poncho de Nigris ingresó unas gomitas de relajación y que en su momento Apio Quijano llegó a darles una mordidita.

“Si había gomitas perdidas. Si llegué a probar de vez en cuando, pero nada más, Poncho llevó unas gomitas de relajación y en veces si le daba una mordidita”, indicó.

El mismo integrante de Kabah confesó que haber probado del supuesto dulce lo llevó a sentir vergüenza al tener que mirar los videos, ya que según él, parecía que estuviera en un viaje de astronauta. El cantante expresó que estaba apenado por haber actuado de esa forma.

Desde la red social TikTok, los internautas le dejaron mensajes:

“Gomitas mágicas de Apio”, “La pasaste bien, te divertiste, eso es importante”, “Pero que importa 🥰nos la pasamos súper al verlos,🥰eres un amor”, “Son muy buenas las gomitas de cdb, no causa adicción”, “Si se ve que andaba bien melatonina”, son algunos de los mensajes de los seguidores.

Entre las reglas del programa estaba ser cuidadosos en ingresar cosas que no eran autorizadas por la producción, pero ahora De Nigris reveló que sí dejaban llevar gomitas de melatonina, así que aprovechó la oportunidad para llevar gomitas, pero de CDC en su lugar: “A ver si no me meto en p3d*s. Me llevé unas gomitas de CBD... Entonces yo dije: ‘si hay mucho pedo pa’ relajarme me voy a ch*ng4r una gomita’”, apuntó.

¿Qué producen las gomitas mágicas?

Las gomitas de CBD, al igual que los chicles, son muy eficaces para tranquilizarnos. Están hechas de cannabidiol (CBD), conocido por su efecto relajante, y refuerzan esta acción antiestrés, además de ser un auténtico placer para el paladar. Aparte, hay para todos los gustos y necesidades.