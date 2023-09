La estrella de Stranger Things, Sadie Sink, se ve muy diferente a sus 21 años: Tenía 15 cuando empezó en la serie

Stranger Things (ST) marcó la vida de la mayoría de los actores y actrices que integraron la serie. Para muchos fue su primer papel en el mundo del espectáculo y para otros el más exitoso. Este fue el caso de Sadie Sink, intérprete que hace de Max Mayfield.

La actriz llegó de 15 años a la serie (su papel era el de una chica de 13 años). Ya tenía un par de actuaciones en series y películas, pero este la catapultó hacia el estrellato. En sus primeras apariciones luce tal cual una adolescente en la etapa de desarrollo.

Y ahora, seis años después (a sus 21) se ve como toda una mujer. Sadie Sink nació en Brenham, una localidad de Texas, el 16 de abril de 2002. Comenzó su carrera como actriz a los 12 años, cuando apareció en el musical de Broadway Annie. Desde entonces, ha aparecido en varias películas y series de televisión, incluyendo Stranger Things, The Whale y All Too Well: The Short Film.

Se le conoce principalmente por el papel de Max en ST, que caracteriza a una adolescente rebelde que se une al grupo de amigos de Eleven. Sink ha recibido elogios por su interpretación de Max, que ha sido descrita como “poderosa”, “emocionante” y “conmovedora”.

Su gran salto en el cine fue en el 2020, cuando Sink protagonizó la película The Whale, dirigida por Darren Aronofsky. En esta cinta, interpreta a Ellie, una adolescente que se enamora de Charlie, un hombre obeso que lucha contra la adicción a la comida.

Actualmente tiene 21 años y toda una carrera por delante. Se prepara para darle un cierre al rol que la hizo conocida en el mundo del espectáculo en la última temporada de Stranger Things, que llegará a finales del 2024 o principios del 2025.