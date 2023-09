Llega a Netflix la cinta ‘Miniespías: Armagedón’

Llega a la plataforma de Netflix la película ‘Miniespías: Armagedón’, una nueva historia de la franquicia ‘Miniespías’, protagonizada por Gina Rodriguez, Zachary Levi, Connor Esterson y Everly Carganilla. Dirigida y escrita por Robert Rodriguez con quien Publimetro tuvo la oportunidad de charlar acerca de esta nueva entrega de los mini espías más famosos del mundo del cine.

“Cuando los hijos de los agentes secretos más importantes del mundo, sin saberlo, ayudan a un poderoso desarrollador de juegos a desatar un virus informático que le da el control de toda la tecnología, ellos mismos deben convertirse en espías para salvar a sus padres y al mundo”, se lee en la sinopsis oficial publicada en Netflix.

Robert Rodriguez revela detalles de ‘Miniespías: Armagedón’, la nueva película de Netflix. / Foto: Cortesía (Netflix) (Robert Rodriguez/Netflix/Robert Rodriguez/Netflix)

Robert Rodriguez compartió que está muy feliz de que por fin se pueda ver la cinta ‘Miniespías: Armagedón’ en los cines a diferencia de la película ‘We Can Be Heroes’ que no pudo ser así debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, “Lo vi con una audiencia de niños y salieron del cine y se abrazaron a la pared como espías y se escabulleron, y comenzaron a preguntarse si era un trabajo real, ‘¿Puedo ser un espía?’. Entonces es súper divertido alimentar la imaginación de los niños y cumplir sus deseos, y ahora he conocido a muchos de los niños que crecieron con esto y ahora son padres, así que queríamos traerlo de vuelta para que puedan verlo con sus hijos y tener este maravilloso momento de cierre, como una especie de legado y disfrutarlo con sus hijos y decir que este es el tipo de película que vieron varios años atrás”, compartió.

El director señaló que a ‘Miniespías: Armagedón’ la describe como “Imaginativo”, ya que la imaginación es una clave muy importante para que los niños se empoderen, asimismo, también la describe como “familia”, ya que busca que la familia se vuelva más fuerte a lo largo de la misión sin importar cual sea el desafío, “Al final hay una familia mucho más fuerte. Siempre es el objetivo, nunca es ganarle al malo o villano. Nunca derrotaron a ninguno de los malos. Cambiaron a los malos por la bondad del corazón de los niños. Siempre cambian a la persona”, dijo.

Por último, Robert Rodriguez reveló que el mensaje más importante de la película es que los niños son la próxima generación, “Nos van a reemplazar a todos, así que desafíalos. Intento decírselo a los padres, lo hago a través de mi propio trabajo, ya sabes, trabajando con mis hijos, pasas de ser padre a socio, traten de asociarse con sus hijos más que simplemente criarlos. No querrás ser este geppetto molesto. Eso de siempre decirles qué hacer y qué no hacer, traten de asociarse con sus hijos para que puedan guiarlos y ellos pueden guiarlos a ustedes y juntos puedan crear algo. Se trata de fortalecer a la familia”, finalizó.