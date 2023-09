“Nos sacó en topless”, Acusan a Shakira de maltratar a bailarina mexicana

No cabe duda que el último año, ha sido de los más difíciles para la cantante y compositora colombiana Shakira, y al parecer, la polémica no termina, ya que en los últimos días, Jenny García a través del programa ‘Se Te Estuvo Di y Di’ reveló que Shakira la maltrató a ella y a varias de sus bailarinas y además se fue sin pagarle lo que habían acordado.

Acusan a Shakira de maltrato a una bailarina mexicana

Fue durante la transmisión del programa ‘Se Te Estuvo Di y Di’ del pasado jueves 21 de diciembre donde la exbailarina del programa matutino ‘Venga la Alegría’, reveló que hace un par de años trabajó con Shakira donde realizó 12 fechas en total, sin embargo, enfatizó en que nunca volverá a trabajar con ella debido al mal trato que recibió, “Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella”, dijo.

“Hice doce fechas con ella y no me pagó. Te voy a decir algo, yo hubiera trabajado con ella aunque no me hubiera pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas, nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario, ya no le tengo respeto”, dijo Jenny García.

“Me sacó de mi camerino estaba en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y los de seguridad nos sacaron y ella entró y ni un gracias, ni un disculpen. Aparte mi amiga estaba en tanga y yo tapándome todo con las manos. Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo mundo, eso no es respeto”, compartió la exbailarina de ‘Venga la Alegría’.