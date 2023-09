Morat revela su nueva canción “Nunca Volvieron”

Morat, la exitosa banda de pop colombiana, ampliamente aclamada como la #1 en español y con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, está emocionada por anunciar su próximo show en el Estadio Cívitas Metropolitano, que tendrá lugar el 21 de junio de 2024 en Madrid. Esta noticia llega como una emocionante sorpresa para sus leales seguidores en todo el mundo, que han estado esperando ansiosamente una oportunidad para disfrutar de la música de Morat en vivo en este único show en Europa en el 2024.

Coincidiendo con este anuncio, Morat aprovecha esta fecha tan especial para lanzar su nueva canción “Nunca Volvieron”, que marcará un hito importante en su trayectoria musical. Esta canción lleva a la banda a explorar un terreno menos obvio a su temática natural, donde hablan de la infidelidad, sin dejar de lado la riqueza en la letra y las armonías que les caracteriza. En “Nunca Volvieron”, la banda ha disfrutado del proceso de creación simplemente por sentirse rendidos al amor por el arte de crear, de escribir y de componer.

Compuesta por Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil en Madrid en sus últimos días en España antes del pasado verano y producida por Mapache. “Nunca Volvieron” está llena de metáforas que, al escuchar la letra, uno puede viajar a cualquier realidad propia, especialmente en esas situaciones en las que todos te advierten de lo que está pasando y uno no ve o no quiere ver, y cuando te quieres dar cuenta, es como si los ladrones hubieran entrado en tu casa y se lo llevaron todo por no darte cuenta de que la puerta estaba abierta.

Además, Morat está celebrando un logro impresionante: la banda ha vendido las entradas de dos estadios El Campín en Bogotá, Colombia, en menos de 24 horas, lo que equivale a casi 90,000 entradas. Este récord de ventas es un testimonio del impacto duradero de Morat en la industria de la música y la lealtad de sus apasionados seguidores.

Morat, conocida por su música cautivadora y sus letras emotivas, ha logrado un éxito sin igual a lo largo de su carrera. Su gira mundial en 2023, que incluyó algunas de las principales ciudades europeas, fue un rotundo éxito, consolidando aún más su posición como una de las bandas más influyentes de la música latina.

En cada etapa de su gira mundial, Morat ha dejado una impresión imborrable en audiencias de todas las edades. Sus actuaciones en vivo son conocidas por su energía contagiosa y su capacidad para conectar profundamente con los espectadores. La banda ha cosechado elogios de la crítica y ha dejado una marca indeleble en cada ciudad que han visitado.

El Estadio Cívitas Metropolitano será el escenario de su esperado show en Europa en 2024, prometiendo una experiencia inolvidable llena de música y emoción para sus seguidores europeos. Durante esta actuación única, Morat deleitará a su audiencia con un repertorio que abarcará todos sus éxitos más queridos, desde “Cómo te Atreves” hasta “Mi Nuevo Vicio” y “Besos en Guerra”, hasta sus últimos lanzamientos como “Segundos Platos” y “París”.

Cartel del concierto de Morat en el Estadio Cítivas Metropolitano. / Foto: GTS (GTS/Europa Press)

Morat agradece a sus seguidores por su apoyo continuo y promete seguir entregando música de alta calidad que resuena en corazones de todo el mundo.

