Lyn May acusa al hombre que la dejó caer cuando bailaban de celoso o borracho

Hace poco se volvió viral un vídeo de Lyn May en las redes sociales, porque la vedette aparece bailando con un sujeto, y en un momento del baile la deja caer.

La famosa se encuentra grabando una película en Monterrey, y al parecer, la escena de baile formaba parte de esta producción, sin embargo, acabó sufriendo un aparatoso accidente.

Este tipo de caídas representan un peligro para Lyn May debido a su edad (70 años), y ahora en una reciente entrevista asegura que el hombre que la dejó caer lo hizo porque estaba celoso de ella o borracho.

También te puede interesar:

Lyn May confiesa que fue abusada a los 14 años

¿Vedettes en peligro de extinción? Así lucen algunas de sus grandes figuras

¡Y la que soporte! Lyn May afirma ser la única muñeca

Lyn May sugiere que no hubo un accidente, que el hombre la quiso tirar

Lyn May le concedió una entrevista al programa “De primera mano”, donde habló de la caída que sufrió recientemente y sugirió que tal vez no un accidente.

No cuidaron a Lyn May y cayó sobre su espalda 😤 pic.twitter.com/VwMyjFf8cx — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 25, 2023

“Este pende... que me soltó, ya sabes cómo hay gente que no tiene cerebro, ya sabes. Este tipo es uno de ellos, que no tiene cerebro (el hombre que la tiró) pero estoy bien, no pasó nada”, declaró la vedette.

Lyn May afirmó que no tuvo consecuencia alguna por la caída, ya que su cuerpo es fuerte y así lo comprobaron las radiografías que se hizo, donde descartó facturas u otros daños.

Sin embargo, comentó que su hermano le dijo que creía que el hombre la tiró a propósito porque tiene celos de que ella sea la estrella de la película.

“Me dice mi hermano que lo que pasó es que este tipo como que me tenía celos, porque yo era la estrella de la película, se ve que él me azotó, que me dejó caer a propósito”, expresó Lyn May.

La actriz aseguró que no tomará acciones legales en su contra, pues el sujeto es pobre y apenas va empezando en la industria, además, le lloró cuando se disculpó con ella.

Sin embargo, a pesar de haberlo disculpado, Lyn May tiene la sospecha de que estaba tomado: “Yo creo que iba tomadito o algo así, porque entró viendo hacia el piso y no entró viendo hacia a mí”.