Maite Perroni manda contundente mensaje a todos aquellos que critican su físico

Maite Perroni estuvo en una entrevista junto a sus dos compañeros de grupo, en el programa “Primer Impacto”, donde habló de las críticas que ha recibido sobre su cuerpo.

La actriz y cantante, quien hace unos pocos meses se convirtió en mamá, está de vuelta con RBD y empezaron su gira musical para complacer a todos los fans que pedían un reencuentro.

Sin embargo, a pesar del gran recibimiento que han tenido, tanto Maite Perroni como Dulce María han recibido críticas sobre su figura, comparándolas con el estado físico de su otra compañera, Anahí, quien curiosamente hace poco compartió de lo mucho que le afectaron las críticas sobre su cuerpo cuando era más joven.

Maite Perroni comparte emotivo mensaje de aceptación

“Da igual si te ves más cachetona, menos cachetona, con más, con menos, en la vida pasamos por distintas etapas y creo que nos tenemos que aprender a abrazar y aceptar como somos”, declaró Maite Perroni al respecto.

La artista estaba hablando sobre cómo lidiaba con la maternidad y los escenarios, y respondió que creía que lo estaba haciendo muy bien, pues tuvo a su bebé en el que considera es el punto más alto de su carrera, por lo que se siente plena a nivel personal y profesional.

No obstante, acató que muchos la criticaron por no haberse dado el tiempo de perder el peso que ganó en el embarazo, pero Maite Perroni asegura que eso no es importante.

“Estoy en un proceso personal de retomarme y de cuidarme, de estar cómoda conmigo misma, pero al mismo tiempo disfrutando y disfrutando mucho. Si hay lonja, si no hay lonja, si hay papada, si no hay papada, qué más da, es lo menos importante”, dijo la actriz, dejando en claro que el físico de las personas no es lo más importante en la vida.