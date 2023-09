Nicki Nicole sobre la vez que conoció a Peso Pluma: “Quedé Helada”

En varias ocasiones, Nicki Nicole y Peso Pluma han dado de qué hablar, luego de que empezaran a recorrer unos rumores que indicaban que ambos mantienen una relación, algo que se ha dicho más de una vez y ha mantenido en expectativa a todos sus fanáticos.

Le puede interesar: Las fotos y videos de Peso Pluma y Nicki Nicole en un partido del fútbol argentino

Por este motivo, en los últimos días se ha hecho viral una entrevista realizada a la cantante en donde esta habla un poco más de su impresión al ver por primera vez a Peso Pluma, con quien ha tenido la oportunidad de compartir un par de canciones.

“Cuando grabamos el video se puso a cantar a capella. Nosotros quedamos todos helados. No podíamos creer primero el volumen de voz que tiene y segundo lo que transmite. ¿Cómo no va a estar número uno en todos lados si tiene una voz increíble?”, dijo.

De esta manera, la artista argentina tampoco dudo en elogiar al cantante mexicano con respecto a su voz, pues asegura que de una u otra manera, este genera nostalgia (de la buena) al momento de interpretar un tema musical.

“Yo lo que siento cuando lo escucho, no sé porque me da nostalgia. Me da como esa nostalgia buena, ¿viste? Me encanta escucharlo y cuando escuché ‘Por las noches’ me dio como una angustia piola... cómo te emocionas con un tema... él tiene eso en su voz”, aseguró.

¿Peso Pluma y Nicki Nicole son pareja?

Tras diversos rumores en donde se señala que Peso Pluma y Nicki Nicole mantienen una relación amorosa, el cantante de corridos tumbados rompió silencio y confirmó que sí tiene pareja, aunque continúa sin revelar su identidad.

“Tú también eres hermosa, Tengo una novia”, dijo el cantante durante la alfombra de los MTV VMA cuando una entrevistadora le pidió que le enseñara español, dejando a todos en expectativa de saber si será o no la cantante.