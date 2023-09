Aracely Arámbula ¿Le tiró una indirecta a Myrka Dellanos?; Entérate

Al parecer a Myrka Dellanos no le ha ido muy bien después de haber defendido a capa y espada al cantante Luis Miguel, y es que Aracely Arámbula no se quedó callada y afirma que la reconocida conductora, no está bien informada de la situación. En los últimos años, Arámbula ha acusado a ‘El Sol de México’ de ser un padre ausente y, sobre todo, de no pagar la manutención de los hijos que tiene con ella.

La presentadora del programa ‘La Mesa Caliente’, quien tuvo una relación con el cantante, expresó que: “Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país”, como parte de su defensa a Luis Miguel.

Esta opinión dejó a muchos sorprendidos y en especial a Aracely quien sin dudar le dio su respuesta a Dellanos y lo hizo de la manera más usada en la actualidad, y fue a través de Instagram con una canción tipo indirecta donde le pidió que se informe bien.

De inmediato los seguidores comenzaron a sacar sus conclusiones y expresaron lo siguiente:

“Con dedicatoria para la metida del año Myrka. La señora Aracely es una dama y una excelente madre”, Calladita te bes más bonita Myrka nunca te metas con una mamá leona que sabe defender a sus cachorros”.

“Ahí le hablan a Myrka que se informe bien antes de ser abogada”.

“Ni ardida ni enamorada, Araceli solo está diciéndolo como es y sin tapujos, porque le importa un comino lo que hablen o digan o de quien se trate”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

Así fue la reacción de Myka Dellanos al momento de defender a Luis Miguel.