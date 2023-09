Arantza Ruiz devela los secretos y la magia del mundo del K-pop

Arantza Ruiz se describe como una gran fan del K-pop, un género musical que está provocando una gran ola proveniente de Corea del Sur. Durante la charla con Publimetro, compartió su felicidad al saber que está por estrenarse la serie L-Pop, que refleja un mundo que la cautiva.

“Intentamos que la gente, fuera o no fan del K-pop, pudiera entender lo que significa esta cultura. Nosotros los latinos somos completamente diferente a la cultura coreana, pero compartimos el amor por la música. Los mexicanos somos el quinto país que más K-pop escucha en el mundo. Ahora, podemos darle voz a todos esos fanáticos. Soy súper fan del K-pop, incluso antes de hacer la serie, entonces entendía muchísimo lo complicado que es el no hablar el mismo idioma, aun así cantamos las canciones en coreano”, explicó Arantza Ruiz.

Arantza Ruiz charló con Publimetro sobre el poder del K-Pop en el mundo. (Fotos: Disney /Cortesía.)

La serie realizada en México, y con un fuerte componente musical y de baile, cuenta la historia de una joven fanática del K-pop que crea una banda y se inscribe en un festival para ganar un viaje al país que vio nacer el género: Corea del Sur.

Lidera el elenco de L-POP la actriz Andrea de Alba (Andrea), Isan (Ji-Won), Alicia Jaziz (Pau), Macarena Oz (Silvana), Juan Fonsalido (Tomás) y Arantza Ruiz (Indra).

“Indra es divertidísima, me lo pasé increíble interpretándola. Lo más bonito de ella es que todo lo expresa por medio de energía, o sea, le gusta hablar con el lenguaje de la espiritualidad. Andrea la escoge como su mejor amiga, porque pase lo que pase, siempre está y es un ejemplo”, agregó Arantza Ruiz.

Compuesta por seis episodios de 30 minutos, L-POP presenta todos los elementos que hacen al sonido, los movimientos y la estética del K-pop. Por un lado, cuenta con siete canciones originales y una en español, interpretada por la protagonista, al tiempo que despliega coreografías típicas del género a cargo de la reconocida coreógrafa Guille Gómez.

“Tenemos sorpresas padrísimas, como la participación de Chinguamiga y varios influencers invitados dentro de la serie” — Arantza Ruiz

“La serie en realidad está dirigida hacia los fans del K-pop, porque retratamos la vida de una fan y cómo vive el K- pop. Tenemos un personaje que vivió muy de cerca de ser idol y y que prácticamente estaba a punto de debutar. Se muestra cómo entrenan desde los 8, 9 o 10 años años para debutar a los 14 o nunca hacerlo, porque también pasan muchos casos que entrenan durante años y nunca salen. Los idols tienen unos estándares de belleza, de perfección y de calidad muy alto; incluso para ellos, a veces, son insostenibles”, puntualizó.

Comunidad K-popera

Arantza Ruiz señaló que L-POP no es solo una serie, sino un momento para aportar al mundo que representa el género fuera de Corea del Sur.

“Refleja que somos una comunidad enorme, pero que el K-pop no es solo para K-poperos, sino para todo el mundo. Me parece que es universal, eso es lo que estamos intentando crear con esta serie, que no se vea como un juego, más como una cultura que es algo que podemos abrazar todos los mexicanos”, finalizó la actriz.