Actor de El señor de los cielos es acusado de abuso sexual

Uno de los integrantes del elenco de El señor de los cielos, una de las series más exitosas de Telemundo, ha sido señalado como agresor sexual. Se trata del actor Juan Ríos, quien ha sido denunciado por un maquillista.

Juan Ríos de El señor de los cielos es acusado de abuso sexual

El hombre asegura que el histrión abusó sexualmente de él, la revista TVyNovelas publicó dicha información, donde se explica que se trata de un joven llamado Amauri Delgado, quien tiene 25 años y es originario de Michoacán.

Amauri señaló a su presunto agresor Juan Ríos Cantú, quien apareció en la primer temporada de El señor de los cielos, y detalló la presunta violación ocurrida hace más de un año, en junio de 2022. Según explicó el joven, apenas se atrevió a revelar debido a que vive fuera de México y se siente más seguro de hablar.

Delgado explicó que conoció a Ríos por Instagram, donde según contó comenzaron a coquetear “fue en un viaje que tuve a la Ciudad de México, cuando fui con Gustavo Mata a hacer un casting, que lo contacté y le dije que estaba hospedado en un hotel, él llegó y empezamos a platicar”, reveló.

Además el joven señaló que luego de que el actor llegó a su hotel le exigió que tuvieran relaciones sexuales, a lo que él se negó. “La forma en la que lo hizo es un abuso porque yo no quería y él me obligó a tener relaciones con él sin protección... Yo estaba en shock, pero antes de que se fuera le pedí que se tomara una foto conmigo, era el actor Juan Ríos”, reveló Amauri

Juan Ríos de El señor de los Cielos responde

TvyNovelas contactó al actor y se dijo sorprendido, además de negar dichas acusaciones, y pidió que la presunta víctima presente pruebas.

“Si lo va a hacer legalmente que lo haga y lo pruebe, pero no creo ser la misma persona que dice él. Me siento completamente libre de cualquier culpa en ese sentido, nunca he abusado de nadie, cualquier acto sexual en mi vida ha sido consensuado, entonces no me preocupo en ese sentido”, enfatizó Ríos.