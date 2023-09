“Ese no es Luis Miguel”: arrugas de ‘El Sol’ sorprenden y preocupan a sus fans

Dicen que el paso del tiempo no perdona y Luis Miguel no es la excepción, pues su aspecto físico desde mucha antes de iniciar su Tour Mundial 2023 ha sufrido muchos cambios que han generado fuertes críticas.

Que, si se quitó muchos kilos, que, si se ve demasiado flaco, que la voz no es la misma, que se buscan un doble porque no se ve bien, que no se parece a Luis Miguel.

En esta gira de conciertos, obviamente no puede esperarse que aparezca el joven de 25 años con su rostro de príncipe. Con 54 años y 20 kilos menos son muchos los cambios a los que se somete un artista.

Pero estas críticas por el aspecto del Sol de México han arreciado en los últimos días tras publicarse una presunta imagen del cantante con arrugas.

Con arrugas o sin ellas, es Luis Miguel

Sí, Luis Miguel tiene arrugas como es natural en una persona que ya tiene más de 50 años. “Nos encanta verte sonreír • #LuisMiguel junto al director y productor de cine Brett Ratner. @brettrat | Foto actual”, escribió la cuenta de Instagram @luismiguelradiotuyyo que ha desatado todo tipo de mensajes por la apariencia del famoso.

Sus seguidores han generado todo un debate en las redes sociales, pues algunos aseguran que sí se trata del cantante, mientras que otros dicen que no es él.

“Que susto pensé qué le paso en la cara a luismi”, “Impresionante ¡¡que mala foto!!”, “Amo verlo sonreír y lo voy a amar este como este, pero esta imagen creo que tiene Photoshop”, “No es buena foto. Tan guapo mi sol” y “La iluminación de la foto es muy mala, le crea sombras que hacen sus arrugas más pronunciadas y le cambia un poco las facciones, pero es él. La foto es terrible”, son algunos de los mensajes, reseñó el portal ABC Noticias.

4 años para prepararse física y mentalmente

Es de recordar que Luis Miguel tenía 4 años que no pisaba un escenario, tiempo en el que se preparó física y mentalmente para un tour donde visitará 19 países.

Para sobrellevar la apretada agenda, se sometió a un régimen alimenticio para bajar 20 kilos de peso.

Asimismo, se hizo retoques para rejuvenecerse el rostro, tratamientos en la piel y hasta reeducar su voz.

Por eso a muchos de sus fans cuando lo ven les cuesta creer que sea el Sol de México y más cuando se trata de una imagen que no está muy nítida.

“Ese doble si se puede ver”, “el pelo, las cejas, las orejas... ¡No es él!!!!!”, “pues yo no sé, pero no, no, no, yo lo veo diferente, ese no es Luis Miguel”, “¡Es el hermano, el otro muy parecido!”, son algunos de los comentarios de las fans que se niegan a creer que el hombre de la instantánea sea su ídolo.