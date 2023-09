Feid sorprende con una publicación junto a Marvel ¿De qué trata?

Feid, el exitoso cantante colombiano, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar una emocionante colaboración con Marvel Cómics. Este nuevo proyecto marca un hito en la carrera del artista, convirtiéndose en el primer colombiano en trabajar junto a la reconocida editorial de historietas.

Marvel Cómics ha sido responsable de la creación de icónicos superhéroes como Los Vengadores, El hombre araña, Los 4 fantásticos y Hulk, entre otros. Además, su Universo Cinematográfico se ha convertido en la franquicia de cine más rentable de todos los tiempos desde su inicio en 2008, a pesar de que actualmente el público lo considere en declive.

La noticia de la colaboración entre Feid y Marvel se dio a conocer a través de las redes sociales junto a una portada de comic donde sale él. Allí mismo, el colombiano escribió: ‘’MOR, something is happening in the Marvel Universe! No te esperabas este priviusito pero seguro te va a parecer muy chimba. Coming Soon 💚'’

Marvel Cómics ya ha colaborado anteriormente con cantantes como Abel Tesfaye, The Weeknd. Este mismo lanzó su propia historieta llamada “Starboy” en honor a su single y álbum. Por otro lado, Martin Garrix, Eminem y Kiss han tenido apariciones especiales en algunos tomos.

La colaboración de Feid con Marvel representa un logro significativo para el artista y para la música urbana en general. Otros representantes del género, como Myke Towers (Infamous) y Mora (Ansiedades), tienen canciones en la banda sonora de Spider-man Across The SpiderVerse.

Reacción en redes sociales

Los comentarios se llenaron de mensajes de fans y colegas que están impacientes por saber de qué se trata este nuevo acuerdo entre el artista y la casa de los superhéroes más populares del mundo.