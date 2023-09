Lucerito Mijares confiesa sus sentimientos por Peso Pluma

Lucerito Mijares, es una de las cantantes que desde muy pequeña ha demostrado su talento en el escenario, deslumbrando a todos con las presentaciones que ha realizado junto a sus padres, además de caracterizarse por expresar sus opiniones y ser muy jocosa al momento de dar una entrevista.

En esta oportunidad, la famosa dio a conocer su opinión sobre Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, cantante que en los últimos meses ha tomado más popularidad gracias a la letra de sus canciones, sobre todo, tras el estreno de ‘Ella Baila Sola’, las cuales interpreta al estilo de los corridos tumbados, género de música regional mexicana y música urbana.

Y es que, a pesar de que es la hija de Lucero y Mijares afirmó que no le llama mucho la atención este género musical, de igual manera dijo sentir admiración hacia Peso Pluma, debido a que este ha demostrado tener una gran personalidad, al ver como trata a sus fans sin importarle en la condición que se encuentren.

¿Qué dijo Lucerito Mijares sobre Peso Pluma?

Fue durante una entrevista realizada en el programa Anetteando, en donde Lucerito Mijares habló un poco sobre Peso Pluma, asegurando que a pesar de no ser fanática de la música urbana o del reggaetón, admira mucho la personalidad del intérprete de ‘La Bebé’, ‘Ella Baila Sola’, Tulum, entre otros.

“En lo personal, a mí no me gusta el reguetón”, señala. “Está padrísimo porque son muy jóvenes. Creo que Peso Pluma tiene 20 años. Vi un video donde recibía a un fan que tenía, creo, parálisis cerebral... ¡híjole! No, no... quiero que se case conmigo, lo amé; lo amé, lo amé”, dijo.

La joven cantante, también admitió que no conocía ese lado amable de él y que además el famoso posee una gran energía. “Acá el punchis punchis”