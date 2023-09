Santa Fe Klan vuelve a agredir a otro fan, pero el rapero afirma que el hombre estaba armado

Santa Fe Klan volvió a hacer acusado de golpear a un fan cuando este le pidió una fotografía al terminar un concierto, tal y cómo pasó a principios de año, aunque en esa ocasión el fanático alegó que fue un ataque homofóbico.

A través de las redes sociales de la supuesta víctima, que en Instagram aparece con el nombre de Bravo Yums, aseguró que el viernes 22 de septiembre, el cantante le ordenó a su equipo que lo golpeara.

Al parecer, ese sujeto se acercó a Santa Fe Klan para tomarse una foto con él, porque era su fan, le pidieron su teléfono y cuando se lo entregó, el rapero se empezó a comportar de manera agresiva.

“El día viernes 22 de septiembre asistí a el baile que realizó Santa Fe Klan me acerqué a tomarme una foto(...) me preguntaron con qué teléfono sería se los entregue y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una manera agresiva a decirme que ya le cayera a la Ver...”, relató la supuesta víctima de Santa Fe Klan.

Y agregó: “Me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel a lo que contestó con maldiciones que no me regresaría nada. Me enojé y le contesté, en cuanto me volteó él grita (...) me tiran caguamazos y me empiezan a golpear entre toda su banda”.

En el vídeo de Bravo Yums los usuarios empiezan a etiquetar a Santa Fe Klan, quien comentó que este sujeto tenía un machete y lo quería atacar, y que pronto publicará un vídeo de las cámaras de seguridad para demostrar su versión, no obstante, todavía no ha publicado nada.

“Yo estaba dando fotos a todos los fans, pero ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda, para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón. Yo por eso mejor me retiré del barrio”, fue lo que comentó el rapero.