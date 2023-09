TikTok bloquea video de Natti Natasha con Tokischa

La popular plataforma de redes sociales, TikTok, ha bloqueado el video de la canción “No pare remix” que es interpretada por las dominicanas Natti Natasha y Tokischa. El controvertido tema musical ha generado polémica debido a su atrevido contenido.

El bloqueo del video fue confirmado por Raphy Pina, productor musical y pareja de Natti Natasha, a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de su sello discográfico, @pinarecords1.

En el comunicado, Pina respondió a las críticas hacia la letra de la canción y destacó la determinación de Natti Natasha en su carrera artística.

El texto señala lo siguiente:

“Una mujer trabajadora será siempre tarjeta para recibir pruebas / No cántara música infantil por tener un bebe / No se rendirá porque su esposo lo tengan encerrado / No se rendirá porque la bloqueen de Youtube / No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TIKTOK / No se ha rendido haciendo su papel de Artista, empresaria, Madre y Esposa / Y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni porque lo encierren y la ama con LOCURA’', escribió el puertorriqueño”.

Y continuó: ‘’Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos joder de nadie y lo que no te afecta te hace más fuerte. Por otro lado, este verso está picante 🔥🔥🔥🔥🔥 Ahhh y falta uno más NASTY #TuPERROTA 🌶🌶🌶🌶. Luego vamos en otra faceta😇. Porque los intereses siguen subiendo y pagando bien, las perdidas son para los que tiran la mala y no les genera.’’

El texto concluyó hablando un poco de Tokischa: ‘’BY THE WAY me contó que TOKI es un amor, lo más humilde que hay como artista, ya quiero conocerla ... Los quiero a todos (incluyendo los torcidos) 🇩🇴🇵🇷👍 Abrazo desde el Campo . MR 💯〽️ #Nopareremix’'

La decisión de TikTok de bloquear el video de “No pare remix” se suma a la controversia que ha rodeado a esta canción. Aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre la razón del bloqueo, es posible que haya sido debido al contenido explícito o controvertido de la letra.

Esta no es la primera vez que TikTok toma medidas en relación con contenidos que considera inapropiados o que violan sus directrices comunitarias. La plataforma se ha esforzado por mantener un entorno seguro y adecuado para todos los usuarios, especialmente para los más jóvenes.

Reacción en redes sociales

En el post, muchos usuarios expresaron su desacuerdo con esta canción de la artista dominicana, debido a que no tiene acostumbrado a sus fans con lanzamientos de temas que tengan letras controversiales y pasados de tono para muchos: