Toño Mauri habla sobre cómo cambió su vida tras recibir amenazas de secuestro en México

Recientemente, Toño Mauri reveló que uno de los motivos que lo llevó a dejar el país fue porque empezó a recibir amenazas de que lo iban a secuestrar, así que en vista del peligro en el que se encontraba, al igual que su familia, decidió irse a vivir en los Estados Unidos.

En una entrevista que concedió para el programa “Sale el Sol”, el actor y cantante reveló que en el año 2000 empezó a recibir llamadas telefónicas donde aseguraban que lo privarían de su libertad.

“Desafortunadamente nos pasó a nosotros, empezaron a haber ese tipo de amenazas... mis hijos estaban muy pequeños, estaban muy inquietos, muy asustados”, relató Toño Mauri.

Toño Mauri que, a pesar de haberse mudado, las amenazas hicieron que cambiara su estilo de vida

Afortunadamente, Toño Mauri recibió una oferta de trabajo en territorio estadounidense en ese entonces, así que aprovechó la oportunidad para finalmente mudarse junto a toda su familia y evitar ser secuestrados.

“Para mí esa fue una salida muy fuerte porque yo pude quitarme esa presión que tenía, pude venir a trabajar, tener mi visa de trabajo, recibir mi sueldo”, expresó el cantante.

Allá le fue muy bien y recibió más ofertas de trabajo, por lo que ya no regresó a México, no obstante, asegura que esas amenazas hicieron que cambiará sus hábitos, a no ser alguien tan abierto.

“De repente, cambié mi hábito y mi forma de ser porque sí tuve mucho temor, sobre todo por mi familia, entonces me convertí en una gente un poquito más hermética”, dijo Toño Mauri.